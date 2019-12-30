Новости

До 25 увеличилось число погибших при атаке США на военную базу в Ираке 01:41
В Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки 01:08
США пригрозили ответными мерами на новые ракетные испытания КНДР 00:37
В Ираке назвали нарушением суверенитета удары США по объектам "Хезболлы" 00:19
Зеленский поблагодарил лидеров "нормандской четверки" после обмена пленными 00:07
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею 29.12.2019
В США назвали главное достижение Путина за 20 лет 29.12.2019
СМИ: Не менее двух человек погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе 29.12.2019
В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день 29.12.2019
США нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Сирии и Ираке 29.12.2019
Кристина Асмус оказалась в больнице 29.12.2019
Козак: Россия адекватно ответит на санкции против "Северного потока-2" 29.12.2019
На Кубани врачи внедрили новый способ лечения щитовидной железы 29.12.2019
Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли 29.12.2019
США потребовали экстрадиции из Украины солдата, обвиняемого убийстве 29.12.2019
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге на Новый год 29.12.2019
В КНДР собран пленум ЦК партии "для решения важных вопросов" 29.12.2019
Козак назвал компромисс с Украиной по газу тяжелым выбором 29.12.2019
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов 29.12.2019
Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе 29.12.2019
УАЗ вспомнил о необычном микроавтобусе "Сула" 29.12.2019
Общественные фонды просят поправить порядок посещения реанимаций 29.12.2019
Турция показала национальный электромобиль 29.12.2019
Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2" и обмен пленными на Украине 29.12.2019
В Симферополе установили памятник цапле Симе 29.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 474-ФЗ "О внесении изменений в статью 251 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статью 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц""

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 30 декабря 2019 г.
Вступает в силу 28 декабря 2019 г.

Документ является поправкой к

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в статью 251 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 27, ст. 4198; 2017, N 49, ст. 7328; 2018, N 1, ст. 89; N 32, ст. 5106; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8413, 8463) следующие изменения:

1) в пункте 4 части 2 слова "заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации" заменить словами "юридическими лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", иными лицами, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства";

2) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства организует в порядке и на условиях, которые установлены советом директоров корпорации развития малого и среднего предпринимательства, оказание на возмездной основе услуг на основании договоров (соглашений), заключаемых с лицами, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе с юридическими лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 4 настоящей статьи.".

Статья 2

Статью 8 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4375; 2017, N 24, ст. 3477; 2018, N 1, ст. 89; N 27, ст. 3957; 2019, N 18, ст. 2194) дополнить частью 15 следующего содержания:

"15. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

Президент Российской Федерации В. Путин