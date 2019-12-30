Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в статью 251 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 27, ст. 4198; 2017, N 49, ст. 7328; 2018, N 1, ст. 89; N 32, ст. 5106; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8413, 8463) следующие изменения:

1) в пункте 4 части 2 слова "заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации" заменить словами "юридическими лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", иными лицами, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства";

2) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства организует в порядке и на условиях, которые установлены советом директоров корпорации развития малого и среднего предпринимательства, оказание на возмездной основе услуг на основании договоров (соглашений), заключаемых с лицами, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе с юридическими лицами, являющимися заказчиками товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 4 настоящей статьи.".

Статья 2

Статью 8 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4375; 2017, N 24, ст. 3477; 2018, N 1, ст. 89; N 27, ст. 3957; 2019, N 18, ст. 2194) дополнить частью 15 следующего содержания:

"15. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.

Президент Российской Федерации В. Путин