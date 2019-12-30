Большой симфонический оркестр имени Чайковского проведет Новый год в Китае

В программу нынешних гастролей вошли классические произведения Петра Ильича Чайковского, в том числе сюиты из трех балетов - "Спящая красавица", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Также в гастрольную афишу вошли симфонические отрывки из оперы "Евгений Онегин" и увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта".

29 декабря в оперном театре Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) с большим успехом прошло первое выступление. Оркестр также выступит в Пекине, Тяньцзине и Нанкине. Тур продлится до 4 января.