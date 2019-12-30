Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 453-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона "Об экологической экспертизе" и Федеральный закон "Об охране окружающей среды""

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5276; 2006, N 1, ст. 10; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2008, N 20, ст. 2260; N 45, ст. 5148; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4591, 4594; 2013, N 52, ст. 6971; 2014, N 26, ст. 3387; N 30, ст. 4220, 4262; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; 2016, N 1, ст. 28; 2018, N 32, ст. 5114; N 53, ст. 8422; 2019, N 31, ст. 4453) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) подпункт 75 изложить в следующей редакции:

"75) проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам I категории, за исключением проектной документации буровых скважин, создаваемых на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для регионального геологического изучения, геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа, а также за исключением проектной документации объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых расположен объект I категории, если это не повлечет за собой изменения, в том числе в соответствии с проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, областей применения наилучших доступных технологий, качественных и (или) количественных характеристик загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, образуемых и (или) размещаемых отходов;";

б) подпункт 76 признать утратившим силу;

в) абзац третий подпункта 8 изложить в следующей редакции:

"реализации такого объекта с отступлениями от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 75 настоящей статьи, и (или) в случае внесения изменений в указанную проектную документацию;";

2) абзац шестой пункта 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:

"реализации объекта государственной экологической экспертизы с отступлениями от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 75 статьи 11 настоящего Федерального закона, и (или) в случае внесения изменений в указанную проектную документацию;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 27, ст. 3213; 2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 11, ст. 1261; 2011, N 30, ст. 4590, 4596; N 48, ст. 6732; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 30, ст. 4059; N 52, ст. 6971, 6974; 2014, N 30, ст. 4220; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; 2016, N 27, ст. 4187, 4286; 2017, N 31, ст. 4774; 2018, N 1, ст. 47; N 30, ст. 4547; N 31, ст. 4841; 2019, N 30, ст. 4097) следующие изменения:

1) абзац сороковой статьи 5 изложить в следующей редакции:

"установление порядка рассмотрения заявок на получение комплексных экологических разрешений, порядка выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва комплексных экологических разрешений и внесения изменений в них;";

2) статью 281 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Соответствие технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, применяемых на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, наилучшим доступным технологиям определяется при выдаче комплексного экологического разрешения в случае, если в соответствии с пунктом 1 статьи 671 настоящего Федерального закона не требуется утверждение программы повышения экологической эффективности.

Соответствие технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, планируемых к применению на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, наилучшим доступным технологиям определяется при одобрении проекта программы повышения экологической эффективности в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 671 настоящего Федерального закона.";

3) в статье 311:

а) в абзаце втором пункта 4 слова "проект программы" заменить словом "программа", слово "разработанной" заменить словом "утвержденная";

б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Сроком подачи заявки на получение комплексного экологического разрешения является дата ее поступления в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.";

в) пункт 6 дополнить словами "в срок, не превышающий четырех месяцев";

г) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Комплексное экологическое разрешение выдается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти после рассмотрения заявки на получение комплексного экологического разрешения.";

д) дополнить пунктами 91 - 94 следующего содержания:

"91. Основанием для отказа в выдаче комплексного экологического разрешения является:

1) отсутствие в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения информации и документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, несоответствие этих информации и документов установленным требованиям;

2) несоблюдение предусмотренного пунктом 94 настоящей статьи срока устранения замечаний к заявке на получение комплексного экологического разрешения.

92. Заявка на получение комплексного экологического разрешения подлежит направлению уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выдачу комплексного экологического разрешения, в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположен объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, для рассмотрения на предмет соответствия установленным требованиям в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящей статьи.

Срок рассмотрения заявки на получение комплексного экологического разрешения не может превышать 30 календарных дней.

93. При рассмотрении заявки на получение комплексного экологического разрешения федеральный орган исполнительной власти в сфере промышленной политики осуществляет оценку соответствия технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, применяемых на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, наилучшим доступным технологиям.

94. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выдачу комплексного экологического разрешения, при наличии замечаний к заявке на получение комплексного экологического разрешения, в том числе со стороны федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, указанных в пунктах 92 и 93 настоящей статьи, направляет такие замечания заявителю для их устранения в течение 45 календарных дней со дня получения таких замечаний.";

е) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:

"19. Порядок рассмотрения заявок на получение комплексных экологических разрешений, порядок выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва комплексных экологических разрешений и внесения изменений в них устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

4) статью 34 изложить в следующей редакции:

"Статья 34. Общие требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности

1. Хозяйственная и иная деятельность, которая оказывает или может оказывать прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды.

2. При осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, проводятся мероприятия по охране окружающей среды, в том числе по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и ликвидации последствий такой деятельности. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должна проводиться рекультивация или консервация земель.";

5) статью 35 изложить в следующей редакции:

"Статья 35. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории

Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий эксплуатации планируемых к строительству объектов капитального строительства и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия.";

6) статью 36 изложить в следующей редакции:

"Статья 36. Требования в области охраны окружающей среды при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

1. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, нормативами допустимого воздействия на окружающую среду.

2. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства должны предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, охране окружающей среды.

3. Архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства, которые являются объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, и относятся к областям применения наилучших доступных технологий, должны осуществляться с учетом технологических показателей наилучших доступных технологий при обеспечении приемлемого риска для здоровья населения, а также с учетом необходимости создания системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ.

4. При ценообразовании и сметном нормировании в области градостроительной деятельности должны учитываться расходы на проведение мероприятий по охране окружающей среды.";

7) статью 37 признать утратившей силу;

8) статью 38 изложить в следующей редакции:

"Статья 38. Требования в области охраны окружающей среды при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства

1. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства осуществляется при условии проведения в полном объеме предусмотренных проектной документацией объектов капитального строительства мероприятий по охране окружающей среды, в том числе по восстановлению природной среды, рекультивации или консервации земель в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Запрещается ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, не оснащенных техническими средствами и технологиями, направленными на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, не оснащенных средствами контроля за загрязнением окружающей среды, в том числе автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и (или) о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и о концентрации загрязняющих веществ в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Не допускается выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, который является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, и относится к областям применения наилучших доступных технологий, в случае, если на указанном объекте применяются технологические процессы с технологическими показателями, превышающими технологические показатели наилучших доступных технологий.";

9) статью 39 изложить в следующей редакции:

"Статья 39. Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации, выводе из эксплуатации и сносе объектов капитального строительства

1. Эксплуатация объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, в том числе проводятся мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, по рекультивации земель, и с учетом соблюдения нормативов качества окружающей среды.

2. При выводе из эксплуатации и сносе объектов капитального строительства должны быть разработаны и реализованы мероприятия по охране окружающей среды, в том числе мероприятия по восстановлению природной среды, мероприятия по рекультивации или консервации земель в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

10) в статье 40:

а) в наименовании слова "размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации" заменить словами "архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации";

б) в пункте 1 слова "Размещение, проектирование, строительство и эксплуатация" заменить словами "Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации";

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. При архитектурно-строительном проектировании и строительстве объектов энергетики такие объекты должны оснащаться техническими средствами и технологиями, направленными на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, а также должно планироваться размещение отходов производства в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".";

г) в пункте 4 слова "размещении, проектировании" заменить словами "архитектурно-строительном проектировании";

11) в статье 41:

а) в наименовании слова "размещении, проектировании, строительстве, реконструкции" заменить словами "архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте";

б) в пункте 1 слова "размещении, проектировании, строительстве, реконструкции" заменить словами "архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте";

в) в пункте 2 слова "размещении, проектировании, строительстве, реконструкции" заменить словами "архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте";

12) статью 42 изложить в следующей редакции:

"Статья 42. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении деятельности в сфере сельского хозяйства

При осуществлении деятельности в сфере сельского хозяйства должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, а также должно осуществляться нормирование в области охраны окружающей среды.";

13) статью 43 изложить в следующей редакции:

"Статья 43. Требования в области охраны окружающей среды при мелиорации земель

1. Осуществление мелиорации земель независимо от их целевого назначения, а также осуществление эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений не должно приводить к ухудшению состояния окружающей среды, нарушать устойчивое функционирование естественных экологических систем.

2. При осуществлении указанных мелиоративных мероприятий должны проводиться мероприятия в области охраны окружающей среды, в том числе по сохранению и восстановлению природной среды, охране водных объектов, земель, почв, лесов и иной растительности, животных и других организмов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.";

14) статью 44 изложить в следующей редакции:

"Статья 44. Требования в области охраны окружающей среды при размещении новых населенных пунктов и их развитии

1. Размещение новых населенных пунктов и их развитие осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, в том числе проводятся мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, обеспечению экологической безопасности и благоприятного состояния окружающей среды для жизнедеятельности человека, обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, проводится рекультивация или консервация земель, принимаются меры по обеспечению безопасного обращения с отходами производства и потребления.

2. При размещении новых населенных пунктов создаются лесопарковые зеленые пояса, проводятся озеленение территорий и иные мероприятия в области охраны окружающей среды, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.";

15) статью 52 изложить в следующей редакции:

"Статья 52. Требования в области охраны окружающей среды при установлении, изменении, прекращении существования зон с особыми условиями использования территорий, создаваемых в целях охраны окружающей среды

Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий, создаваемых в целях охраны окружающей среды, осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом, Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.";

16) в статье 55:

а) в наименовании слово "физического" исключить;

б) в пункте 1 слово "физического" исключить, слова "городских и сельских поселениях" заменить словами "населенных пунктах";

в) пункт 2 признать утратившим силу;

17) в статье 61:

а) в наименовании слово "поселений" заменить словами "населенных пунктов";

б) в пункте 1 слова "городских поселений, сельских поселений" заменить словами "городских и сельских населенных пунктов";

в) в абзаце первом пункта 2 слово "поселений" заменить словами "населенных пунктов";

г) в пункте 3 слово "поселений" заменить словами "населенных пунктов";

18) в пункте 10 статьи 671 после слова "рассмотрения" дополнить словом "проекта", слово "четыре" заменить словом "два".

Статья 3

1. Положения статей 281, 311 и 671 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции настоящего Федерального закона) не применяются к заявкам на получение комплексного экологического разрешения, поданным до 1 января 2020 года в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выдачу комплексного экологического разрешения.

2. В случае, если юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю отказано в выдаче комплексного экологического разрешения по основанию, предусмотренному статьей 311 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), по заявке на получение комплексного экологического разрешения, поданной до 1 января 2020 года в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выдачу комплексного экологического разрешения, указанные юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе повторно подать такую заявку в порядке, предусмотренном статьей 311 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона).

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин