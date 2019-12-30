Эксперты назвали причину крушения самолета EgyptAir в 2016 году

Стала известна причина крушения египетского Airbus А320 в 2016 году. Из-за утечки кислорода в кабине пилота начался пожар, справиться с которым экипаж не смог. В итоге принадлежащий авиакомпании EgyptAir самолет рухнул в море. На борту находились 66 человек, все погибли.

В рамках проводимого французской стороной расследования выяснилось, что лайнер был технически неисправен, и перевозчик знал об этом. Однако тревожные сигналы были проигнорированы пилотами и техническим центром в Каире.

"Самолет не должен был отправиться в рейс после появления неоднократных неисправностей", - написано в отчете, оказавшемся в распоряжении американской газеты The Wall Street Journal.

Напомним, Airbus А320 летел из Парижа в Каир (рейс MS804), когда на борту возникла нештатная ситуация. Лайнер пропал с радаров рано утром 19 мая.

Спустя сутки обломки воздушного судна и вещи пассажиров нашли в море в 290 километрах к северу от города Александрия.