Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 471-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации"

Новости

До 25 увеличилось число погибших при атаке США на военную базу в Ираке 01:41
В Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки 01:08
США пригрозили ответными мерами на новые ракетные испытания КНДР 00:37
В Ираке назвали нарушением суверенитета удары США по объектам "Хезболлы" 00:19
Зеленский поблагодарил лидеров "нормандской четверки" после обмена пленными 00:07
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею 29.12.2019
В США назвали главное достижение Путина за 20 лет 29.12.2019
СМИ: Не менее двух человек погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе 29.12.2019
В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день 29.12.2019
США нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Сирии и Ираке 29.12.2019
Кристина Асмус оказалась в больнице 29.12.2019
Козак: Россия адекватно ответит на санкции против "Северного потока-2" 29.12.2019
На Кубани врачи внедрили новый способ лечения щитовидной железы 29.12.2019
Под Калугой семь рыбаков провалились под лед, трое погибли 29.12.2019
США потребовали экстрадиции из Украины солдата, обвиняемого убийстве 29.12.2019
ФСБ задержала россиян, готовивших теракты в Петербурге на Новый год 29.12.2019
В КНДР собран пленум ЦК партии "для решения важных вопросов" 29.12.2019
Козак назвал компромисс с Украиной по газу тяжелым выбором 29.12.2019
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов 29.12.2019
Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе 29.12.2019
УАЗ вспомнил о необычном микроавтобусе "Сула" 29.12.2019
Общественные фонды просят поправить порядок посещения реанимаций 29.12.2019
Турция показала национальный электромобиль 29.12.2019
Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2" и обмен пленными на Украине 29.12.2019
В Симферополе установили памятник цапле Симе 29.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 471-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации"

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 30 декабря 2019 г.
Вступает в силу 28 декабря 2019 г.

Документ является поправкой к

Закон об электроэнергетике

Принят Государственной Думой 11 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 52, ст. 6236; 2010, N 31, ст. 4156, 4160; 2011, N 30, ст. 4596; N 50, ст. 7336, 7343; 2012, N 53, ст. 7616; 2013, N 45, ст. 5797; 2014, N 16, ст. 1840; 2015, N 1, ст. 19; N 45, ст. 6208; 2016, N 1, ст. 70; N 26, ст. 3865; N 27, ст. 4201; 2017, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3926; N 31, ст. 4822; 2018, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3955; N 31, ст. 4843; N 53, ст. 8448; 2019, N 31, ст. 4421, 4459) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"объект микрогенерации - объект по производству электрической энергии, принадлежащий на праве собственности или ином законном основании потребителю электрической энергии, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, функционирующий в том числе на основе использования возобновляемых источников энергии и используемый указанным потребителем для производства электрической энергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном основными положениями функционирования розничных рынков, в случае, если объем выдачи электрической энергии таким объектом по производству электрической энергии в электрическую сеть не превышает величину максимальной присоединенной мощности энергопринимающих устройств указанного потребителя и составляет не более 15 киловатт и если для выдачи электрической энергии такого объекта в электрическую сеть не используется электрическое оборудование, предназначенное для обслуживания более одного помещения в здании, в том числе входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.";

2) в абзаце девятом пункта 81 статьи 231 слова "до 1 января 2020 года" заменить словами "до 1 января 2021 года";

3) абзац десятый пункта 2 статьи 232 после слов "платы за технологическое присоединение" дополнить словами "объектов микрогенерации и";

4) абзац первый пункта 7 статьи 25 после слов "физических лиц" дополнить словами ", собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации";

5) в пункте 1 статьи 26:

а) абзац первый после слов "по производству электрической энергии," дополнить словами "в том числе объектов микрогенерации,";

б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Допускается осуществлять технологическое присоединение объектов микрогенерации только к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт.";

в) абзацы третий - шестой считать соответственно абзацами четвертым - седьмым;

г) абзац седьмой считать абзацем восьмым и дополнить его после слов "по производству электрической энергии," словами "объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций),";

д) абзацы восьмой - четырнадцатый считать соответственно абзацами девятым - пятнадцатым;

е) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"Технологическое присоединение объектов микрогенерации должно предусматривать обеспечение технического ограничения выдачи электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной мощности принимающих устройств потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве собственности или ином законном основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 киловатт.";

ж) абзацы пятнадцатый - двадцать первый считать соответственно абзацами семнадцатым - двадцать третьим;

6) в статье 37:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Электрическая энергия, произведенная на объектах микрогенерации и не потребленная их собственниками и иными законными владельцами в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, реализуется на розничных рынках в порядке, установленном основными положениями функционирования розничных рынков.

Реализация физическими лицами электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, не является предпринимательской деятельностью.

Заключение договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, расположенных в зоне деятельности гарантирующего поставщика, с обратившимися к гарантирующему поставщику собственником или иным законным владельцем объектов микрогенерации является обязательным для гарантирующего поставщика.

Гарантирующий поставщик, функционирующий в ценовых и неценовых зонах оптового рынка, приобретает на розничных рынках у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации электрическую энергию, произведенную на объектах микрогенерации, по ценам, не превышающим цен на приобретаемые на оптовом рынке гарантирующими поставщиками электрическую энергию и мощность.";

б) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"порядок взаимодействия собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, осуществляющих продажу электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, с гарантирующими поставщиками и субъектами розничных рынков, в том числе порядок определения цены на электрическую энергию, произведенную на объектах микрогенерации и приобретаемую гарантирующими поставщиками, и особенности осуществления коммерческого учета электрической энергии (мощности), произведенной на объектах микрогенерации;

порядок заключения сетевыми организациями договоров купли-продажи электрической энергии, произведенной на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии или торфа, в целях компенсации потерь в электрических сетях, а также существенные условия указанных договоров.";

7) абзац второй пункта 5 статьи 41 изложить в следующей редакции:

"В случаях, установленных основными положениями функционирования розничных рынков, сетевые организации обязаны осуществлять компенсацию потерь в электрических сетях в первую очередь за счет приобретения электрической энергии, произведенной на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии или торфа квалифицированных генерирующих объектах.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин