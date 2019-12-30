Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 471-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации"

Принят Государственной Думой 11 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 52, ст. 6236; 2010, N 31, ст. 4156, 4160; 2011, N 30, ст. 4596; N 50, ст. 7336, 7343; 2012, N 53, ст. 7616; 2013, N 45, ст. 5797; 2014, N 16, ст. 1840; 2015, N 1, ст. 19; N 45, ст. 6208; 2016, N 1, ст. 70; N 26, ст. 3865; N 27, ст. 4201; 2017, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3926; N 31, ст. 4822; 2018, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3955; N 31, ст. 4843; N 53, ст. 8448; 2019, N 31, ст. 4421, 4459) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"объект микрогенерации - объект по производству электрической энергии, принадлежащий на праве собственности или ином законном основании потребителю электрической энергии, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, функционирующий в том числе на основе использования возобновляемых источников энергии и используемый указанным потребителем для производства электрической энергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном основными положениями функционирования розничных рынков, в случае, если объем выдачи электрической энергии таким объектом по производству электрической энергии в электрическую сеть не превышает величину максимальной присоединенной мощности энергопринимающих устройств указанного потребителя и составляет не более 15 киловатт и если для выдачи электрической энергии такого объекта в электрическую сеть не используется электрическое оборудование, предназначенное для обслуживания более одного помещения в здании, в том числе входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.";

2) в абзаце девятом пункта 81 статьи 231 слова "до 1 января 2020 года" заменить словами "до 1 января 2021 года";

3) абзац десятый пункта 2 статьи 232 после слов "платы за технологическое присоединение" дополнить словами "объектов микрогенерации и";

4) абзац первый пункта 7 статьи 25 после слов "физических лиц" дополнить словами ", собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации";

5) в пункте 1 статьи 26:

а) абзац первый после слов "по производству электрической энергии," дополнить словами "в том числе объектов микрогенерации,";

б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Допускается осуществлять технологическое присоединение объектов микрогенерации только к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт.";

в) абзацы третий - шестой считать соответственно абзацами четвертым - седьмым;

г) абзац седьмой считать абзацем восьмым и дополнить его после слов "по производству электрической энергии," словами "объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций),";

д) абзацы восьмой - четырнадцатый считать соответственно абзацами девятым - пятнадцатым;

е) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"Технологическое присоединение объектов микрогенерации должно предусматривать обеспечение технического ограничения выдачи электрической энергии в сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной мощности принимающих устройств потребителя электрической энергии, которому принадлежат на праве собственности или ином законном основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 киловатт.";

ж) абзацы пятнадцатый - двадцать первый считать соответственно абзацами семнадцатым - двадцать третьим;

6) в статье 37:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Электрическая энергия, произведенная на объектах микрогенерации и не потребленная их собственниками и иными законными владельцами в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, реализуется на розничных рынках в порядке, установленном основными положениями функционирования розничных рынков.

Реализация физическими лицами электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, не является предпринимательской деятельностью.

Заключение договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, расположенных в зоне деятельности гарантирующего поставщика, с обратившимися к гарантирующему поставщику собственником или иным законным владельцем объектов микрогенерации является обязательным для гарантирующего поставщика.

Гарантирующий поставщик, функционирующий в ценовых и неценовых зонах оптового рынка, приобретает на розничных рынках у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации электрическую энергию, произведенную на объектах микрогенерации, по ценам, не превышающим цен на приобретаемые на оптовом рынке гарантирующими поставщиками электрическую энергию и мощность.";

б) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"порядок взаимодействия собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, осуществляющих продажу электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, с гарантирующими поставщиками и субъектами розничных рынков, в том числе порядок определения цены на электрическую энергию, произведенную на объектах микрогенерации и приобретаемую гарантирующими поставщиками, и особенности осуществления коммерческого учета электрической энергии (мощности), произведенной на объектах микрогенерации;

порядок заключения сетевыми организациями договоров купли-продажи электрической энергии, произведенной на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии или торфа, в целях компенсации потерь в электрических сетях, а также существенные условия указанных договоров.";

7) абзац второй пункта 5 статьи 41 изложить в следующей редакции:

"В случаях, установленных основными положениями функционирования розничных рынков, сетевые организации обязаны осуществлять компенсацию потерь в электрических сетях в первую очередь за счет приобретения электрической энергии, произведенной на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии или торфа квалифицированных генерирующих объектах.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин