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30 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 452-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации""

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 30 декабря 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Комментарии Российской Газеты

Расширился перечень орфанных заболеваний

Принят Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927; 2015, N 10, ст. 1425; N 29, ст. 4397; 2016, N 1, ст. 9; N 15, ст. 2055; N 18, ст. 2488; N 27, ст. 4219; 2017, N 31, ст. 4791; N 50, ст. 7544, 7563; 2018, N 32, ст. 5092; 2019, N 22, ст. 2675; N 49, ст. 6958) следующие изменения:

1) пункт 21 части 2 статьи 14 после слов "мукополисахаридозом I, II и VI типов," дополнить словами "апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра),";

2) в статье 44:

а) часть 7 после слов "мукополисахаридозом I, II и VI типов," дополнить словами "апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра),";

б) абзац первый части 8 после слов "мукополисахаридозом I, II и VI типов," дополнить словами "апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра),";

3) часть 92 статьи 83 после слов "мукополисахаридозом I, II и VI типов," дополнить словами "апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра),".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин