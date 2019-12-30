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30 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 501-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 27 декабря 2019 г.
Опубликован 30 декабря 2019 г.
Вступает в силу 8 января 2020 г.

Принят Государственной Думой 12 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295, 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; N 52, ст. 5037; 2004, N 19, ст. 1838; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; N 10, ст. 762, 763; N 13, ст. 1075, 1077, 1079; N 17, ст. 1484; N 19, ст. 1752; N 25, ст. 2431; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3124, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574, 5596; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380, 2385; N 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4633, 4634, 4641;N 50, ст. 5279, 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29, 33; N 16, ст. 1824, 1825; N 17, ст. 1930; N 20, ст. 2367; N 21, ст. 2456; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 10, ст. 896; N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3601, 3604; N 45, ст. 5143; N 49, ст. 5745, 5748; N 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 771, 777; N 19, ст. 2276; N 23, ст. 2759, 2776; N 26, ст. 3120, 3122, 3132; N 29, ст. 3597, 3599, 3642; N 30, ст. 3735, 3739; N 45, ст. 5265; N 48, ст. 5711, 5724, 5755; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 11, ст. 1176; N 15, ст. 1743; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524, 2525, 2526, 2530; N 23, ст. 2790; N 25, ст. 3070; N 27, ст. 3416; N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4002, 4005, 4006, 4007; N 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; N 32, ст. 4298; N 41, ст. 5192, 5193; N 46, ст. 5918; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6605; N 52, ст. 6984; 2011, N 1, ст. 10, 23, 29, 47, 54; N 7, ст. 901, 905; N 15, ст. 2039, 2041; N 17, ст. 2310, 2312; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3260, 3267; N 27, ст. 3873, 3881; N 29, ст. 4284, 4290, 4291, 4298; N 30, ст. 4573, 4574, 4584, 4585, 4590, 4591, 4598, 4600, 4601, 4605; N 45, ст. 6325, 6326, 6334; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6601, 6602; N 48, ст. 6728, 6730, 6732; N 49, ст. 7025, 7056, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 15, ст. 1723, 1724; N 18, ст. 2128; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3068, 3069, 3082; N 25, ст. 3268; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330; N 41, ст. 5523; N 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6752, 6757; N 53, ст. 7577, 7580, 7602, 7639, 7640, 7641, 7643; 2013, N 8, ст. 717, 718, 719, 720; N 14, ст. 1642, 1651, 1657, 1658, 1666; N 17, ст. 2029; N 19, ст. 2307, 2318, 2319, 2323, 2325; N 23, ст. 2871; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3442, 3454, 3465, 3469, 3470, 3477, 3478; N 30, ст. 4025, 4026, 4027, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4036, 4040, 4044, 4059, 4078, 4081, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5446, 5452; N 44, ст. 5624, 5633, 5643, 5644; N 48, ст. 6161, 6163, 6164, 6165; N 49, ст. 6327, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6948, 6961, 6980, 6981, 6986, 6994, 6995, 6999, 7002, 7010; 2014, N 6, ст. 557, 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096, 1097; N 14, ст. 1553, 1562; N 16, ст. 1834; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2333, 2335; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3366, 3377, 3379, 3395; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4220, 4224, 4228, 4233, 4244, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6142; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651, 6653, 6654; N 52, ст. 7541, 7545, 7547, 7548, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 29, 35, 37, 67, 74, 81, 83, 84, 85; N 6, ст. 885; N 7, ст. 1023; N 10, ст. 1405, 1416, 1427; N 13, ст. 1804, 1805, 1811; N 14, ст. 2021; N 18, ст. 2614, 2619, 2620, 2623; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3367, 3370; N 27, ст. 3945, 3950, 3966, 3972, 3983, 3990, 3995; N 29, ст. 4346, 4354, 4356, 4359, 4362, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710, 6711, 6716; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 62, 63, 76, 79, 84;N 7, ст. 918; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; N 14, ст. 1907; N 15, ст. 2066; N 18, ст. 2509, 2514, 2515; N 23, ст. 3284, 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3881, 3882, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4194, 4197, 4205, 4206, 4223, 4226, 4238, 4250, 4251, 4252, 4259, 4282, 4286, 4287, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; N 52, ст. 7489, 7508; 2017, N 1,ст. 12, 31, 47, 51; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 15, ст. 2140; N 17, ст. 2456, 2457, 2460; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3943, 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; N 45, ст. 6575; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7556, 7562; N 52, ст. 7919, 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 36, 48, 83; N 7, ст. 973, 976; N 11, ст. 1577; N 15, ст. 2033, 2035; N 18, ст. 2562; N 27, ст. 3937, 3938; N 30, ст. 4550, 4555, 4556; N 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4831, 4851; N 32, ст. 5091; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 49, ст. 7522; N 53, ст. 8436, 8447, 8483, 8496; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 14, ст. 1457, 1460; N 16, ст. 1819, 1820, 1821; N 17, ст. 2027; N 18, ст. 2219, 2220; N 22, ст. 2669, 2670; N 23, ст. 2918, 2919; N 25, ст. 3161, 3162, 3163; N 27, ст. 3536; N 29, ст. 3845, 3847; N 30, ст. 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4123, 4124, 4125, 4131; N 31, ст. 4473, 4476; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6174, 6178, 6182; Российская газета, 2019, 4 декабря) следующие изменения:

1) в статье 3.5:

а) абзац первый части 1 после слов "частью 5 статьи 14.35," дополнить словами "частью 1 статьи 15.46,", после слов "в случаях, предусмотренных статьями 11.26, 11.29," дополнить словами "частями 2 и 3 статьи 15.45,", после слов "частью 2 статьи 15.37," дополнить словами "частью 1 статьи 15.43, частью 2 статьи 15.46, статьей 15.47,", после слов "частью 2 статьи 14.57," дополнить словами "частью 2 статьи 15.45, частью 1 статьи 15.46,", после слов "частью 3 статьи 14.13," дополнить словами "частью 3 статьи 15.45,";

б) в части 3 слова "в случае, предусмотренном частью 2 статьи 14.10" заменить словами "в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 15.44, частью 1 статьи 15.45";

2) абзац первый части 1 статьи 7.3 после слов "статьей 7.5" дополнить словами "и частью 1 статьи 15.44";

3) в главе 15:

а) наименование дополнить словами ", добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней";

б) дополнить статьями 15.43 - 15.47 следующего содержания:

"Статья 15.43. Ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет либо несвоевременное представление заявления о внесении изменений в карту специального учета

1. Ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет в государственном учреждении, наделенном функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, если такая постановка является обязательной, -

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста сорока тысяч рублей.

2. Нарушение установленного срока представления заявления о внесении изменений в карту специального учета в государственное учреждение, наделенное функциями в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, -

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 15.44. Незаконная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных камней либо последующее совершение операций с незаконно добытыми драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями

1. Незаконная добыча драгоценных металлов и (или) драгоценных камней -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от полуторакратного до двукратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией орудия совершения административного правонарушения либо без таковой; на индивидуальных предпринимателей - от трехкратного до четырехкратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией орудия совершения административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от четырехкратного до пятикратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения, с конфискацией орудия совершения административного правонарушения либо без таковой.

2. Сбыт незаконно добытых драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в любом виде, состоянии, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от однократного до полуторакратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения; на индивидуальных предпринимателей - от двукратного до трехкратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения; на юридических лиц - от трехкратного до четырехкратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения.

3. Перемещение (в том числе перевозка или пересылка) либо хранение незаконно добытых драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в любом виде, состоянии, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до однократного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения; на индивидуальных предпринимателей - от полуторакратного до двукратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения; на юридических лиц - от двукратного до трехкратного размера стоимости драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения.

Статья 15.45. Незаконный аффинаж драгоценных металлов либо последующее совершение операций с незаконно аффинированными драгоценными металлами

1. Осуществление деятельности по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до значений, установленных законодательством Российской Федерации или превышающих их (аффинаж), юридическими лицами, не включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, индивидуальными предпринимателями или гражданами -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до полуторакратного размера стоимости драгоценных металлов, явившихся предметом административного правонарушения, с их конфискацией; на индивидуальных предпринимателей - от двукратного до трехкратного размера стоимости драгоценных металлов, явившихся предметом административного правонарушения, с их конфискацией; на юридических лиц - от трехкратного до четырехкратного размера стоимости драгоценных металлов, явившихся предметом административного правонарушения, с их конфискацией.

2. Сбыт незаконно аффинированных драгоценных металлов -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до ста восьмидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на индивидуальных предпринимателей - от ста восьмидесяти тысяч до двухсот десяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от двухсот десяти тысяч до двухсот сорока тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

3. Перемещение (в том числе перевозка или пересылка) либо хранение незаконно аффинированных драгоценных металлов -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до ста восьмидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на индивидуальных предпринимателей - от двухсот тысяч до двухсот тридцати тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до двухсот восьмидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Статья 15.46. Нарушение обязательных требований при обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них

1. Действия, выражающиеся в переходе права собственности и иных имущественных прав на драгоценные металлы, драгоценные камни и продукцию из них, в том числе их использование в качестве залога, с нарушением установленных законодательством обязательных требований -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от ста двадцати тысяч до ста сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста шестидесяти тысяч до ста восьмидесяти тысяч рублей.

2. Нарушение установленных законодательством обязательных требований при перевозке драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них -

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 15.47. Нарушение обязательных требований к учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, представлению отчетности или проведению инвентаризации

1. Нарушение правил учета драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, непредставление отчетности по установленным законодательством формам о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

2. Нарушение правил хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.";

4) статью 19.14 признать утратившей силу;

5) в части 1 статьи 23.1 слова "статьей 15.42," заменить словами "статьями 15.42 - 15.47,", цифры "19.14" заменить цифрами "19.13";

6) в части 1 статьи 23.49 слова "статьей 19.14" заменить словами "частью 1 статьи 15.46";

7) в статье 28.3:

а) в части 2:

в пункте 1 цифры "19.11 - 19.17," заменить цифрами "19.11 - 19.13, 19.15 - 19.17,";

в пункте 99 после слов "(в пределах своих полномочий)," дополнить словами "статьями 15.43 - 15.47,", цифры ", 19.14" исключить;

б) в пункте 6 части 5 после слов "(в пределах своих полномочий)," дополнить словами "статьями 15.43 - 15.47,", цифры ", 19.14" исключить.

Президент Российской Федерации В. Путин