Генич: Миранчуку не стоит сразу переходить в "Ювентус"

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич в интервью "РГ" подвел итоги первой части сезона, посоветовал Алексею Миранчуку повторить путь Александра Головина и назвал причину провала российских клубов в еврокубках.

Можно сказать, что российский футбол сейчас на дне?

Константин Генич: Я бы все-таки избежал таких громких фраз и заголовков. Да, в еврокубках мы выступили крайне неудачно. Но я бы хотел остаться оптимистом и считать, что этот год был, так скажем, промежуточным. И что после резкого падения будет сделан шаг вперед, а то и два.

За счет чего это может произойти?

Константин Генич: Тут много факторов. Прежде всего надо подтянуть уровень нашего чемпионата. Если у нас в Премьер-лиге есть очевидные проблемы, о которых говорят после каждого тура, то как тогда мы можем добиваться успехов в еврокубках? Наш футбол не прогрессирует. Иногда бывает, конечно, определенный всплеск, но в целом результаты в Европе в нынешнем сезоне были печальными.

У "Зенита" фактически нет конкурентов в России. Мешает ли это питерцам успешно играть в еврокубках?

Константин Генич: Это, скорее, проблема не "Зенита", что у нас нет конкуренции, а остальных команд. Питерский клуб сейчас - доминирующая сила в России. Плюс у его преследователей есть очевидные проблемы. У "Краснодара" было много травмированных. Сломался Кабелла, на которого собирались делать ставку, плюс все еще не вернулся Классон. У "Локомотива" много сил и эмоций отняла Лига чемпионов. ЦСКА много создает, но мало забивает. Я бы из верхней пятерки команд, кроме "Зенита", выделил бы "Ростов". Не припомню ни одного скучного матча с участием ростовчан в этом сезоне. При этом у команды есть изъяны. Она стала чаще пропускать по сравнению с предыдущим сезоном. Но зато играет ярко.

Карпин и "Спартак" - это уже в прошлом? Или Валерий Георгиевич все еще может вернуться в родной клуб?

Константин Генич: "Спартак" хотел вернуть его, но это уже пройденный этап. Сейчас там есть Тедеско. Посмотрим, к чему приведет его назначение. Пока это напоминает игру в футбольный менеджер: пришел современный тренер со своими идеями, наработками. Они были интересны в Германии, но не факт, что могут сработать в России. Будем считать, что прошедшие два с небольшим месяца были неким испытательным сроком для Доменико. Он что-то пробовал, менял схему, игроков. При этом до конца сезона у "Спартака" осталось не так много матчей, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы. Но с другой стороны - у "красно-белых" будет встреча с ЦСКА в Кубке. От ее результата будет многое зависеть. Если Тедеско победит армейцев и успешно выступит в Кубке - это будет означать, что "Спартак" с ним не прогадал. И о Карпине все забудут. Но я думаю, что Тедеско - временная фигура в "Спартаке". Не знаю, насколько верны слухи, отправляющие в стан "красно-белых" Станислава Черчесова после чемпионата Европы, но на это было бы интересно посмотреть.

Леонид Слуцкий и "Рубин" - это надолго?

Константин Генич: Думаю, да. Все-таки контракт подписан на пять лет. В мире мало тренеров, которым предлагают такое длительное соглашение. Это уникальный случай. У Слуцкого отличный бэкграунд. Все его знают: футболисты, руководители "Рубина", болельщики, эксперты. Конечно, его возвращение в наш футбол добавит интереса Премьер-лиге. Это будет любопытно. Тем более, что Слуцкий идет не на готовенькое, а в команду, которая идет в зоне стыковых матчей. Так это будет определенный вызов для Леонида Викторовича.

Много разговоров вокруг возможного перехода Алексея Миранчука в "Ювентус". Стоит ли ему сразу переходить в топ-клуб?

Константин Генич: Очень сложный вопрос. Должно сойтись много факторов, чтобы Миранчук перебрался в Европу. Я так понимаю, желание у него есть, и интерес к нему после Лиги чемпионов остается. Но в "Ювентусе" бешеная конкуренция. Там не всегда Федерико Бернардески играет, Дибала еще недавно сидел в запасе. Миранчук - классный футболист. Но пример Головина показывает, что разумнее сначала перейти не в топ-клуб, а в команду чуть скромнее. Если "Ювентус" подпишет Алексея, то первым делом он его должен отдать в аренду хотя бы на сезон. Чтобы он привык к новым условиям, выучил язык. "Парма", "Болонья", "Торино" - такие команды точно подойдут Миранчуку на старте карьеры в Италии.

Зимой в Катаре пройдет уже третий по счету предсезонный турнир с участием российских команд. Насколько он себя оправдывает?

Константин Генич: Это лучше спрашивать у клубов. За месяц до возобновления первенства страны проводить такой турнир, в котором ты проводишь матчи против будущих соперников - это необычно. В Катаре, где я был в прошлом году, отличная логистика, инфраструктура. Все идеально. Не зря туда "Бавария" с "ПСЖ" приезжают. Мне кажется, в Катар клубы с удовольствием поедут и примут участие в "Кубке Париматч Премьер" и в этом году.