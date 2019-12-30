Глава МВД Казахстана озвучил основные версии крушения самолета

Новости

Евгения Медведева показала новые коньки 11:58
ФК "Краснодар" вернул Егора Сорокина из аренды в "Рубине" 11:43
Обнародовано видео задержания террористической ячейки в Петербурге 11:42
Тигрица из Лазо впервые стала мамой 11:41
Ученые предупредили о вреде светодиодных гирлянд 11:40
В Пензе Деда Мороза проверят на раздачу снюсов школьникам 11:38
Задержанные за подготовку терактов в Петербурге признались в содеянном 11:32
Видео: кино и сериалы 2019 года смонтировали в 20-минутный "фильм" 11:32
В Чите поймали одного из сбежавших пациентов психбольницы 11:31
РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории 11:24
У льва Сэма из Новосибирского зоопарка появились новый дом и "жена" 11:22
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Псковом 11:19
Пародист высмеял звезд мирового шоу-бизнеса 11:17
Из Анапы в Краснодар отправилась первая "Ласточка" 11:17
В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком 11:09
В Башкирии подросток получил ожоги после запуска петарды 11:08
Москвичей предупредили о сильном ветре, снеге и метели 11:00
В Подмосковье на улице найден раздетый ребенок 10:49
Осужден ученый, создавший трансгенных близнецов, устойчивых к ВИЧ 10:44
"Почта России" продолжает доставлять письма Деду Морозу 10:39
Для скандального памятника героям ВОВ в Приамурье выбрали рисунок 10:38
Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года 10:36
Новосибирское метро в новогоднюю ночь будет работать до трех часов 10:34
Коммунальные службы Москвы в новогодние праздники будут работать круглосуточно 10:30
В Сочи начал работать краевой оперативный штаб 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно выбрать и выпить шампанское
Как правильно выбрать и выпить шампанское
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
30.12.2019 09:35
Рубрика: В мире

Глава МВД Казахстана озвучил основные версии крушения самолета

Текст: Юрий Когалов
Следователи рассматривают три основные версии крушения самолета Fokker-100 компании Bek Air близ Алма-Аты: ошибку экипажа, техническую неисправность и работу навигационных служб. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы. В настоящее время рассматриваются три версии. Первая - ошибка экипажа. Второе - возможность технической неисправности самого борта. Третье - работа навигационных служб", - проинформировал глава МВД. По его словам, в настоящее время эксперты изучают место происшествия, самолет будет еще раз - более тщательно - обследован после того, как его переместят на территорию аэропорта. "К счастью, не произошло воспламенения левого крыла, где был поврежден топливный бак, и половина топлива разлилась под самолет. Из-за холодных погодных условий, зимнего периода и наличия снега воспламенения не произошло, что и минимизировало количество жертв", - добавил министр.

Фото: РИА Новости
СМИ: Россиян не было на борту упавшего в Казахстане самолета

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр со своей стороны отметил, что погодные условия больше не являются одной из возможных причин трагедии. Его словам, "была летная погода, сцепление с полосой также было нормальным". В то же время он призвал воздержаться от обсуждения тех или иных версий до того момента, как будут расшифрованы бортовые самописцы. Это произойдет до 10 января. Как отметил Скляр, в Международном авиационном комитете, куда были переданы черные ящики, пообещали, что новогодние праздники не помешают их работе. Три бортовых самописца находятся в хорошем состоянии, поэтому проблем с их расшифровкой быть не должно.

Напомним, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, совершавший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, потерпел крушение утром 27 декабря. А борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. При взлете самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в здание. Погибли 12 человек, 67 пострадали.

По данным министра здравоохранения Елжана Биртанова, в настоящее время в больницах остаются 46 человек, в том числе девять детей. Шесть пассажиров и второй пилот самолета все еще находятся в реанимации.

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.

В мире экс-СССР Казахстан Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Крушение самолета в Казахстане

Главное сегодня

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Псковом
Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши "попыткой переиграть ситуацию"
РПЦ назвала раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории
Глава МВД Казахстана озвучил основные версии крушения самолета