Глава МВД Казахстана озвучил основные версии крушения самолета

Следователи рассматривают три основные версии крушения самолета Fokker-100 компании Bek Air близ Алма-Аты: ошибку экипажа, техническую неисправность и работу навигационных служб. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы. В настоящее время рассматриваются три версии. Первая - ошибка экипажа. Второе - возможность технической неисправности самого борта. Третье - работа навигационных служб", - проинформировал глава МВД. По его словам, в настоящее время эксперты изучают место происшествия, самолет будет еще раз - более тщательно - обследован после того, как его переместят на территорию аэропорта. "К счастью, не произошло воспламенения левого крыла, где был поврежден топливный бак, и половина топлива разлилась под самолет. Из-за холодных погодных условий, зимнего периода и наличия снега воспламенения не произошло, что и минимизировало количество жертв", - добавил министр.

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр со своей стороны отметил, что погодные условия больше не являются одной из возможных причин трагедии. Его словам, "была летная погода, сцепление с полосой также было нормальным". В то же время он призвал воздержаться от обсуждения тех или иных версий до того момента, как будут расшифрованы бортовые самописцы. Это произойдет до 10 января. Как отметил Скляр, в Международном авиационном комитете, куда были переданы черные ящики, пообещали, что новогодние праздники не помешают их работе. Три бортовых самописца находятся в хорошем состоянии, поэтому проблем с их расшифровкой быть не должно.

Напомним, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, совершавший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, потерпел крушение утром 27 декабря. А борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. При взлете самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в здание. Погибли 12 человек, 67 пострадали.

По данным министра здравоохранения Елжана Биртанова, в настоящее время в больницах остаются 46 человек, в том числе девять детей. Шесть пассажиров и второй пилот самолета все еще находятся в реанимации.

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.