Госслужащие научились цифровой экономике

Почти 13, 5 тысячи госслужащих прошли обучение в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации, который был сформирован на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

"Более 13 000 государственных и муниципальных служащих прошли обучение цифровым компетенциям в рамках программы "Кадры для цифровой экономики. Среди них - 40 человек уровня заместителей федеральных министров и руководителей федеральных агентств, - пояснил заместитель председателя Правительства России Максим Акимов. - Все прошедшие обучение уже сегодня работают с цифровыми проектами. Решая методические кейсы от крупнейших технологических компаний, госслужащие из российских регионов получают современные управленческие компетенции и навыки, необходимые для руководства цифровыми проектами и внедрения современных сервисов, а также развивают общее видение принципов цифрового развития нашей страны".

По словам Акимова, цель образовательной программы, разработанной при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министерства экономики - не только позволить чиновникам получить новые знания и навыки, но и сформировать сообщество управленцев, которые в ближайшие годы будут руководить процессами цифровой трансформации в России.

Образовательные программы состоят из разных блоков, в том числе, курсах по работе с данными, информационной безопасности, визуализации данных, по созданию проектных команд, разработке проектов и документов, а также по стратегическому планированию. Кроме того, большое внимание уделяется развитию коммуникативных и лидерских навыков, системного и критического мышления.

По итогам курса обучающиеся защитили цифровые проекты, которые уже существуют и развиваются, либо готовятся к внедрению в регионе или на федеральном уровне.

По словам генерального директора Центра перспективных управленческих решений Марии Шклярук, по мере того, как меняется система государственного управления, становясь более "цифровой" и удобной для граждан, растут требования к кадрам, которые управляют процессами цифровизации: эти люди должны обладать широким спектром компетенций. Современный госслужащий должен уметь не только поставить задачу команде разработчиков, но и самостоятельно собрать такую команду, а также рассказать о новом сервисе жителям региона.

"В современном мире постоянное обучение, повышение своей квалификации в течение всей жизни стало нормой вне зависимости от того, какой диплом человек получил в юности, - отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау. - "Цифра" - это современная форма грамотности. Причём цифровая трансформация не панацея, но условие необходимое. Сегодня критическим фактором успеха является не определенная сфера работы или специфическая профессиональная подготовка, и не в буквальном смысле овладение технологиями, а изменение самой культуры восприятия и использования всего нового, что происходит вокруг нас".