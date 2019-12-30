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30 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)

Информация Минюста России

Опубликован 30 декабря 2019 г.

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании вступивших в законную силу решений Верховного Суда Российской Федерации произведена государственная регистрация следующих политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией:

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2019 г., вступило в силу 13 августа 2019 г.). Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2019 г. за ГРН 2197700227690.

2. Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России" (решение Верховного Суда Российской Федерации от 21 октября 2019 г., вступило в силу 23 ноября 2019 г.). Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц 13 декабря 2019 г. за ГРН 2197700313974.