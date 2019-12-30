Как изменились новогодние подарки за 50 лет

В последние годы в мире на подарки под елку тратят в среднем до 60 процентов месячного дохода. А в 1970 году эти расходы составляли всего 4 процента. Об этом говорится в исследовании праздничных предпочтений за последние 50 лет "Цена Рождества", подготовленном британским сервисом musicmagpie.co.uk.

Проанализировав доступные данные о подарках, которые Санта-Клаус развозил начиная с 1970 года, авторы исследования пришли к выводу, что всегда есть какая-то одна игрушка для мальчиков и для девочек, которая доминирует по всему миру, и каждый год она меняется.

Например, в 1970 году главным хитом стал разработанный годом ранее Nerf Ball - 10-сантиметровый упругий мягкий мячик стоимостью 24 доллара США, в который можно было играть в помещении без опасения что-нибудь разбить или сломать. Спустя десятилетие, в 1980 году, самым желанным подарком для детей по всему миру стал кубик Рубика, который можно было купить за доллар.

Фото: PHOTOXPRESS

В 1990-м дети мечтали о фигурках черепашек-ниндзя за 5 долларов, но с начала 2000-х подарки становились все дороже. Если в 2000 году пределом мечтаний был двухколесный самокат-микроскутер за 120 долларов, то уже в 2010-м - ни много ни мало Ipad, стоивший около 695 долларов.

Фото: PHOTOXPRESS

Дальнейшие списки подарков напоминают ассортимент магазина электроники. Лидирующие позиции у портативных систем для трехмерных игр, суперсовременных игровых консолей, смартфонов и различных гаджетов.

Самый дорогой подарок в пятерке 2019 года - Iphone II Pro - стоит около 1400 долларов, самый дешевый - боевой автобус Fortnite Battle Royale - 65 долларов США.

В списке лидеров этого года компактная игровая консоль со встроенным управлением, реплика "Перчатки бесконечности" из фильма о вселенной Marvel, и кинетический конструктор GraviTrax. В общем, ничего общего с лидерами прежних лет, такими как настольная игра "Монополия" - хит 1975 года, или скейтборд - в 1972-м, кассетный плейер Sony Walkman в 1979-м, разноцветные игрушечные пони с длинной блестящей гривой в 1983-м, игрушечная экипировка охотников за привидениями из одноименного фильма в 1988-м и, конечно, кукла Барби в 1993-м и "тамагочи" в 1997-м.

Обычай

100 вкусных евро

У итальянцев есть одна, но пламенная страсть - еда. Ей они не готовы изменять даже в период рождественских и новогодних праздников.

Во все времена одним из самых долгожданных подарков для жителей Апеннин наряду с конвертом с деньгами является продуктовая корзина, начиненная всевозможными итальянскими деликатесами - от салями, пасты ручной работы, чечевицы и до рождественского кулича панеттоне и игристого вина просекко. На съедобный подарок итальянцы выделяют в среднем до 100 евро.

Накануне портал Ebay составил рейтинг топ-10 самых желанных подарков для жителей Италии. Девиз грядущих праздников - "ценные подарки дари лишь близким людям". Исследователями было установлено, что на дары родственникам и ближайшим друзьям итальянцы потратят около 200 евро. В тройке лидеров: путешествие с любимым человеком, качественная и красивая одежда и аксессуары (не стоит забывать, что в канун Нового года итальянцы без сожаления выбрасывают старые и ненужные предметы гардероба) и гаджеты. Как правило, на Новый год итальянские детки получают от Баббо Натале игрушки и сладости. Так, в прошлом году в лидеры попала игрушка Пиноккио, которую получил практически каждый второй ребенок на Апеннинах.

А вот самыми нежеланными подарками на Рождество являются носки, косметика и нижнее белье. Хотя белье красного цвета в Италии всегда в фаворе. Его итальянцы надевают в новогоднюю ночь. Эта традиция уходит корнями в античность, в эпоху императора Августа римские аристократки одевались в красные одежды, символизирующие власть, здоровье и плодовитость.

Нива Миракян