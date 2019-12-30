Как накрыть новогодний стол без вреда для здоровья

Какая новогодняя ночь без "Оливье", "Селедки под шубой", заливной рыбы или холодца? Без них, как без снега и елки, праздник не праздник. Но вот незадача: обильное застолье оборачивается порой неприятностями со здоровьем. "РГ - Неделя" узнала у диетологов, врачей других специальностей, а также рестораторов, что сделать, чтобы пережить новогоднее застолье без последствий.

1 Ограничьте количество блюд

"Для новогоднего стола хорошо подойдут легкие салаты из зелени и свежих овощей без майонезных и масляных заправок, дающих нагрузку на поджелудочную железу и печень" - такие рекомендации выдал на днях Роспотребнадзор.

Но что делать, если на майонезе ставить крест все же не хочется? "Наша национальная особенность - стол должен ломиться, не один-два салата, а четыре-пять, плюс нарезки - мясные, рыбные, сырные. А потом - главное блюдо и десерт. И все же вредные привычки, даже если они переросли в многолетние традиции, надо ломать, - советует шеф столичного ресторана Наталья Прохорова. - Ограничьте число блюд. Лучше сделайте красивую подачу - стол будет смотреться отлично".

"Не ешьте все вместе, это реальная проблема больших застолий! - советует диетолог Александра Петровичева. - Когда блюд много, даже если вы будете пробовать понемногу, но все подряд, вы переедите". Лучше ограничиться одним любимым блюдом.

2 Чем проще - тем лучше

В повседневной жизни, чем проще еда - тем легче сделать ее здоровой. "Я советую моим пациентам изменить подход к еде так, чтобы за один раз съедалось не более двух-трех разных продуктов, - говорит кардиолог Ирина Лебединская. - Например, кусок мяса, курицы или рыбы с овощным салатом или только суп с той же курицей и овощами. Важно понять: это не диета, ни о каких строгих ограничениях речи не идет, вы просто упорядочиваете содержимое тарелки. Такой рацион помогает не набирать лишний вес". При таком подходе "Оливье" нужно есть как можно реже. Но можно облегчить рецепт. "Замените картофель мелко нарезанными авокадо и яблоком, а колбасу - отварным языком или курицей. На заправку смешать майонез и натуральный йогурт. Привычный вкус сохранится, но калорий станет меньше", - говорит Наталья Прохорова.

3 Меньше сахара и соли

Соленья, как и традиционные нарезки сыра и колбас, - это солевой удар по организму. Он может спровоцировать гипертонический криз. Копчености, бутерброды с икрой, огурчики-помидорчики нужно свести к минимуму. "Еще одна ошибка - мы отказываемся от торта, но пьем вволю сладкие напитки - пакетированные соки, морсы, - говорит доктор Лебединская. - Но в них не меньше сахара, чем в газированных напитках".

4 Алкоголь - дорого и сердито

В Роспотребнадзоре обратились к родителям: не надо покупать детское шампанское. "Шипучка" с красителями и ароматизаторами пользы не принесет. К тому же "это своего рода пропаганда употребления алкоголя детьми", - заявили в надзорной службе.

Что касается взрослых, медики, естественно, рекомендуют пить умеренно и не натощак. И отдать предпочтение дорогим напиткам из стационарных магазинов, чтобы не нарваться на паленый алкоголь.

В Сети полно сообщений о "безопасной дозе, рекомендованной ВОЗ" -два бокала сухого вина или рюмка крепкого напитка для женщин и двойная порция - для мужчин. На самом деле ВОЗ таких рекомендаций не давала. Наоборот, последние исследования говорят о долгосрочном негативном влиянии на здоровье даже невысоких доз спиртного.

5 Не остатки, а объедки

Крайне осторожно нужно относиться и к привычке доедать не съеденное за ночь в следующие дни, отравления несвежими продуктами не редкость даже в холодное время года.

Специалисты напомнили сроки хранения основных новогодних блюд в холодильнике:

Салат "Оливье" - 12 часов. "Селедка под шубой" - 12 часов. Винегрет - 18 часов. Красная икра - 5 дней в открытой банке (переложить в стекло). Жареная или запеченная курица - 36 часов.

Фото: Светлана Харитонова

Вопрос ребром

Как прийти в форму? Разгрузись!

Если в праздники вы все же ели больше и беспорядочнее, чем обычно, быстро привести себя в форму можно, сделав один-два разгрузочных дня на монопродукте. Дольше уже не стоит. "Голодать не нужно, это должны быть просто дни с уменьшенным рационом и калорийностью, - советует Александра Петровичева. - Действуйте по правилу "минус то, чего было много".

То есть нужно на время отказаться от соли, насыщенных жиров, тяжелой пищи. Варианты монодней разные: кисломолочные или на легких овощных супах, могут быть и белковые дни - творог, яйца, и фруктовые - яблоки. Важно выбрать полезный продукт, который вы любите, - так разгрузочный день пройдет легче.