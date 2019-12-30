Как правильно выбрать и выпить шампанское

В России традиция пить шампанское на Новый год пошла с телевизионных предновогодних "Голубых огоньков". "Российская газета - Неделя" собрала главное из того, что нужно знать о шампанском на новогоднем столе.

Настоящим шампанским считается игристое вино, произведенное во Франции, в регионе Шампань. Все остальное - игристые вина, напоминает президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

В рознице настоящее шампанское стоит от 2 тысяч рублей за бутылку. Но есть и хорошие образцы игристых вин от 500 рублей. Стоит обратить внимание на российских производителей, которые делают игристое вино не из импортных виноматериалов, а из российского винограда. Артур Саркисян советует продукцию компаний "Абрау-Дюрсо", "Золотая Балка", "Кубань-вино", "Дербентская винодельческая компания", "Фанагория", "Винодельня Ведерниковъ", "Новый Cвет". Хорошие зарубежные игристые вина, по его мнению, - это итальянское Prosecco, испанское Cava, известные марки Asti Martini и Asti Mondoro.

В 2019 году потребление игристых вин в России выросло на 2%, рассказал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Рост спроса он связывает с популяризацией вина в целом и доступности игристого - по цене оно сравнялось с "тихим".

Хотя себестоимость игристого вина выше, его надо выдерживать, газировать. "Игристые вина считаются элитными, так как делаются исключительно из самой лучшей части виноградного сока. Называется это сусло самотек. Это самый первый сок, который вытекает из винограда, он самый ценный. Поэтому стоимость сырья и готового напитка будет высокой", - поясняет доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия Московского университета пищевых производств Фатима Баликоева.

Хорошие российские игристые вина можно купить за 500-600 рублей

В СССР шампанское или игристое было дорогим напитком, который открывали по праздникам. Для сравнения: бутылка "тихого" вина стоила до 2 рублей, а шампанского - около 5. Газированный винный напиток стоил 2,5 рубля, напоминает Дробиз.

Выравнивание цен произошло в начале 2000-х годов. И сейчас игристое вино стало вполне "повседневным" напитком. "Конечно, около 25% всех игристых вин в России выпивается в новогодние праздники. Тем не менее популярность их высока в течение всего года. Особенно у женщин", - говорит Вадим Дробиз.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Алена Узбекова

Сколько можно выпить игристого и можно ли его смешивать

Без вреда для здоровья игристого вина, как и "тихого", можно выпить один-два бокала, рассказала Фатима Баликоева.

Игристые вина получаются путем естественного брожения, но с особенной вторичной ферментацией. В уже готовое вино добавляются дрожжи и сахар, от чего оно начинает бродить второй раз, но уже в закупоренных емкостях. Образующийся углекислый газ не улетучивается, а растворяется в вине. А "тихие" вина - обычные белые и красные вина проходят брожение обычным способом с выходом углекислого газа.

Смешивать игристое вино с другими не стоит, говорит Фатима Баликоева. "Если выпили бокал шампанского, а потом еще есть желание выпить "тихого" вина, то про шампанское лучше забыть и к нему уже не возвращаться. Перерыв должен быть хотя бы час", - говорит она.

Пузырьки углекислого газа в игристых винах оказывают раздражающее воздействие на желудочно-кишечный тракт, но они вредят только тем, у кого есть диагноз по гастроэнтерологии.

Как самостоятельно определить хорошее игристое вино

По вкусу качественное игристое вино от низкосортного может отличить, пожалуй, только специалист. Но можно обращать внимание на внешние характеристики вина, говорит Фатима Баликоева.

Во-первых, в бокале с игристым вином должны постоянно образовываться новые пузырьки. Во-вторых, пузырьки должны устремляться вверх жемчужной нитью. В-третьих, пузырьки должны быть небольшими по размеру. Цвет игристого вина может быть от светло-соломенного с зеленоватым оттенком до светло-желтого.