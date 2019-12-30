В Казахстане реставраторы попытаются прочесть "окаменелые" книги

В Казахстане ученые приступили к реставрации старинных книг, найденных археологами при раскопках в городище Йилан-Караул (Культобе) в Туркестанской области. За столетия артефакты практически спрессовались и превратились в монолитный блок, который по твердости не уступает камням.

"Эти книги были помещены в деревянный футляр и спрятаны когда-то давно в городище Культобе. Археологи нашли футляр, осторожно упаковали блоком и доставили к нам в лабораторию", - сообщает в Facebook научно-реставрационная лаборатория "Остров Крым".

Экспертами проведена очистка манускриптов от остатков деревянного ящика, а также взяты пробы книг на анализ. Исследование позволит выяснить материал, из которого сделаны манускрипты и установить их примерный возраст. После чего реставраторы попытаются разделить страницы или изучить их содержимое рентгеновским способом, чтобы прочитать текст.

Справка "РГ"

Городище Культобе или Йилан-Караул упоминается в исторических документах XV-XVIII веков, но современные исследования показали: крепость основана в I-II веках нашей эры.

Процветание города обеспечивалось за счет Великого шелкового пути. Населенный пункт окружала крепостная стена из кирпича-сырца. Ее длина была около 98 километров, а толщина - около одного метра.

В 1582 году в ходе конфликта с Бухарским ханством крепость была разрушена войском под командованием Ибадулла-султана. Однако окончательно город был покинут только в XVIII веке.

Первые археологические материалы с Культобе были получены экспедицией под руководством Таисии Сениговой в 1972 году.