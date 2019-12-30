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30.12.2019 06:22
Рубрика: В мире

Китай запустил высокоскоростную железную дорогу в рамках подготовки к ОИ-2022

Фото: REUTERS/CCTV Фото: REUTERS/CCTV
Фото: REUTERS/CCTV

В Китае в понедельник официально введена в эксплуатацию высокоскоростная железная дорога Пекин-Чжанцзякоу. Теперь время на поездку из одного города, принимающего Олимпийские игры в 2022 году, в другой сократилось сразу в три раза. Эта железная дорога протяженностью 174 километра стала одним из крупнейших инфраструктурных проектов в рамках подготовки к Олимпиаде.

Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
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Так как в Пекине нет возможности организовать соревнования по лыжам и сноуборду, их решили провести в Чжанцзякоу, где уже есть лыжные курорты и часть необходимой инфраструктуры. Однако дорога из Пекина на обычном поезде или на автомобиле занимает более трех часов. Теперь новые китайские поезда "Фусин", движущиеся со скоростью 350 километров в час, доставят пассажиров за 55 минут, сообщает РИА Новости, ссылаясь на China Railway Corporation.

На этой железнодорожной ветке задействован целый комплекс новых технологий, включая интеллектуальное управление движением поездов, систему тягового электроснабжения и спутниковую навигационную систему "Бэйдоу".

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