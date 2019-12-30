Считается, что китаянки обладают какими-то особыми секретами красоты, которые помогают им сохранить привлекательность и молодость до преклонных лет.

Одни говорят, что во всем "виновата" генетика, другие упоминают об особенностях кожи китайских женщин, третьи уверены, что причина кроется в удивительных свойствах азиатской косметики. Все эти утверждения научно не обоснованы, однако сегодня выглядеть красиво несложно, освежить и омолодить кожу лица помогут самые обычные средства, которыми активно пользуются китайские красавицы.

Потрескавшиеся губы вылечит простой вазелин

Вазелин обеспечивает хороший уход за кожей, он богат витамином А, который быстро проникает во внутренние слои и удерживает влагу. Для нежной кожи губ, которая сушится и трескается особенно в зимний период, нежирный и стойкий к внешним воздействиям вазелин эффективно поможет в поддержании баланса влаги.

Вазелиновая маска для губ:

- обильно нанесите вазелин на губы, спустя 5 минут удалите излишки и ороговевшие частицы мягкой зубной щеткой.

- накройте губы полиэтиленовой пленкой, сверху положите горячее полотенце, подержите компресс 10 минут.

Холодное молоко справится с отеками вокруг глаз

Причины образования мешков под глазами - разные, среди прочего можно назвать недостаток сна и процессы старения. Люди старше 25 лет чаще страдают от появления припухлостей под глазами из-за замедления процессов метаболизма и утраты эластичности кожи. Молоко обладает отбеливающим эффектом, китайские красавицы используют его и для кожи вокруг глаз - молоко помогает разгладить припухлости, а холодное молоко - снять отеки.

Молочная маска:

- охладите молоко в холодильнике, обмакните ватный тампон или диск в холодное молоко.

- поместите ватные диски, пропитанные холодным молоком, на веки, подержите 10 минут.

Морщины разгладит садовая земляника

Земляника богата витаминами, содержащиеся в ней увлажняющие вещества глубоко проникают в кожу и помогают восстановить естественный блеск, нежность и гладкость. Кожа наполняется влагой и молодеет на глазах, в итоге обретает эластичность, морщины разглаживаются.

Земляничная маска:

- 50 граммов земляники нарежьте на мелкие кусочки, отожмите через марлю.

- получившийся земляничный сок слейте в чашку с некипяченым молоком, хорошенько размешайте до появления однородной массы, нанесите на кожу массажными движениями. Подержите 15 минут, умойтесь.

Излишнюю жирность кожи помогут убрать помидоры

Помидоры содержат витамины и растительные волокна, которые полезны для поддержания здоровья эпидермиса. Они также помогают улучшить состояние жирной кожи лица и поддержать баланс влаги. А фруктовые кислоты, содержащиеся в помидорах, способствуют сужению пор, поэтому томаты считаются идеальным натуральным материалом для нормализации жирности лица.

Томатная маска:

- выжмите сок половины спелого помидора.

- добавьте яичный белок (он способствует сужению пор) в полученный сок и размешайте, нанесите на лицо и выдержите 20 минут, после чего умойтесь.

Отбеливаем кожу йогуртом

Отбеливание нужно не только для лица, но и для рук, ведь зачастую кожа на руках грубеет и темнеет быстрее, чем на лице. Йогурт обладает разглаживающим, увлажняющим и отбеливающим эффектом, этот кисломолочный продукт идеально подходит для рук, маска из йогурта сделает наши руки нежными и белыми.

Йогуртовая маска:

- наполните йогуртом полиэтиленовую или резиновую перчатку.

- наденьте перчатку с йогуртом и подержите 10 минут. Вымойте руки, эффект не заставит себя ждать!