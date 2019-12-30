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30.12.2019 09:52
Рубрика: В мире

Китайский ученый получил тюремный срок за изменение генома человека

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае суд приговорил ученого Хэ Цзянькуя к 3 годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст приговора.

Фото: pixabay.com
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В вердикте суда отмечается, что подобные эксперименты представляют "социальную опасность". В связи с этим Хэ Цзянкуй и двое его коллег Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу были приговорены к тюремным срокам и крупным штрафам.

Напомним, в ноябре 2018 года Хэ Цзянкуй рассказал, что отредактировал геномы человеческих эмбрионов перед процедурой искусственного оплодотворения, в результате чего на свет появились двое детей с измененной ДНК. Он удалил у детей ген CCR5, и они получили пожизненный иммунитет к ВИЧ (их отец был ВИЧ-инфицирован). Научное сообщество резко осудило работу ученого. В КНР было начато расследование, а все опыты с человеческим геномом временно запрещены.

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