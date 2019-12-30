Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 467-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Республики Коми и образовании постоянных судебных присутствий в составе районного и городского судов Республики Коми"

Принят Государственной Думой 17 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и статьями 3, 32 и 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации":

1) упразднить Троицко-Печорский районный суд Республики Коми, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Сосногорского городского суда Республики Коми;

2) упразднить Удорский районный суд Республики Коми, передав относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия в юрисдикцию Усть-Вымского районного суда Республики Коми;

3) установить, что юрисдикция Сосногорского городского суда Республики Коми распространяется на территории Сосногорского и Троицко-Печорского районов Республики Коми в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона;

4) установить, что юрисдикция Усть-Вымского районного суда Республики Коми распространяется на территории Усть-Вымского и Удорского районов Республики Коми в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального закона;

5) образовать в составе Сосногорского городского суда Республики Коми постоянное судебное присутствие в поселке городского типа Троицко-Печорск Троицко-Печорского района Республики Коми;

6) образовать в составе Усть-Вымского районного суда Республики Коми постоянное судебное присутствие в селе Кослан Удорского района Республики Коми;

7) Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего Федерального закона;

8) финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1- 6 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 1-6 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин