Консультант по деловому этикету назвала запрещенные фразы

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева назвала фразы, которые следует исключить из общения на переговорах с партнерами и в приличном обществе.

В первую очередь, эксперт советует исключить из речи "галантерейную лексику", то есть слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Ведь обращение к коллегам "попить чаек и отведать кусочек тортика" может быть неадекватно воспринято окружающими. Она также советует не употреблять слово "кушать", ибо его следует употреблять лишь работникам общепита.

"Выражения "Я кушаю" или "Пойдешь со мной кушать?" - забудьте навсегда. Это показатель вашего невысокого уровня культуры. Правильно говорить - "Я ем", - заявила aif.ru Татьяна Николаева.

Употреблять фразы "Мне нужно отойти в туалет", "Будь здоров" или "Приятного аппетита" при общении с малознакомыми людьми тоже не стоит, так как в современном мире не принято говорить о физиологии. По этой же причине приветствие "здравствуйте", что по сути означает пожелание здоровья, следует заменить на фразу "добрый день" или "добрый вечер". Категоричные оценочные суждения также сейчас принято смягчать. К примеру, разговаривая о творчестве Пикассо фразу "мне это не нравится" рекомендуется заменить цитатой Владимира Ленина: "Я не поклонник его таланта".

Слова-паразиты типа "как-бы" и жаргонизмы - это тоже мусор, который мешает восприятию нашей речи.

"Один важный момент: даже если человек при вас сказал что-то неправильное, не надо его исправлять. Идея отвести его в сторонку и научить уму-разуму такая же провальная, как и сделать замечание при всех", - уверена эксперт.