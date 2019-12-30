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30.12.2019 12:13
Рубрика: Общество

Космонавт Падалка назвал причины проблем России в космосе

Текст: Наталия Ячменникова
Стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин - технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов. Об этом рассказал Герой России космонавт Геннадий Падалка.
Фото: Роскосмос Фото: Стрингер/ РИА Новости
Фото: Стрингер/ РИА Новости

Напомним, Геннадий Падалка - мировой рекордсмен по суммарному пребыванию в космосе. В его космическом багаже пять полетов и 878 суток, проведенных в невесомости.

По словам космонавта, причин стагнации несколько. "Во-первых, технологическое отставание: российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов. Перспективные, на наш взгляд, модули МЛМ и НЭМ (многофункциональный лабораторный модуль "Наука" и Научно-энергетический модуль. - прим. ред.) все еще на Земле, хотя должны были быть в составе нашего сегмента еще в 2008-2009 годах. Хорошо сделанный и надежный, но давно устаревший корабль "Союз" проходит бесконечные модернизации", - заявил Падалка.

Фото: РИА Новости
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Второй негативный фактор, по мнению Героя России, -"неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли". Третий - нехватка квалифицированных специалистов. "Произошел существенный перекос в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов. Топ-менеджмент в зарубежных космических агентствах и компаниях, как правило, профессионалы с отличным инженерно-техническим образованием, представители научных сообществ, специалисты в области прикладной физики. Кстати, это то, что было и в наших космических бюро и коллективах в 1960-1970-е годы, при наших выдающихся конструкторах Королеве, Глушко, Челомее", - говорит Геннадий Падалка в интервью РИА Новости.

"Мы до сих пор летаем на том, что досталось нам в наследство от Советского Союза", - заключил космонавт. Из пилотируемой космонавтики, по его мнению, в Российской Федерации не создали ничего нового.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В свою очередь, командир российского отряда космонавтов, рекордсмен по суммарному времени пребывания на МКС (737 суток) Герой России Олег Кононенко, летавший и в одном экипаже с Падалкой, придерживается иной позиции. "Никакой стагнации нет. У нас все хорошо и есть перспектива ", - сказал он.

Общество Космос

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