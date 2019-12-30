Одобрен Государственной Думой 18 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в часть 22 статьи 121 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2016, N 26, ст. 3848; 2017, N 1, ст. 1; 2018, N 1, ст. 1; N 53, ст. 8400) изменение, заменив слова "До 1 января 2020 года" словами "До 1 июля 2021 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин