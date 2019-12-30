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Маленький и мощный. В Сеть выложили изображения iPhone SE2

Текст:   Антон Благовещенский
30.12.2019,  
15:27

Инсайдер TechMate опубликовал в своем блоге новые рендеры компактного смартфона iPhone SE2, который Apple, как ожидается, может представить весной 2020 года.

По мнению авторов картинок, аппарат будет доступен в трех расцветках - черной, красной и желтой, а камера получит лишь один объектив. Остальные элементы дизайна они решили оставить практически без изменений по сравнению с обычным iPhone SE - за исключением разве что рамок вокруг экрана, которые было решено сделать тоньше.

Начинка же устройства, как сообщалось ранее, будет топовой, как всегда у Apple - смартфон получит чип A13 Bionics, свежую iOS "из коробки" и, возможно, систему распознавания по лицу Face ID (хотя не исключен и вариант со старым добрым TouchID). Цена ожидается на уровне 400 долларов.

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Впрочем, все это пока слухи, а Apple никак их не комментирует.

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