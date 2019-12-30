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30.12.2019 16:18
Рубрика: Общество

Метеорологи объяснили, почему, когда идет снег, погода кажется теплее

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие люди задумываются, почему при одной и той же температуре воздуха в ветреную погоду значительно холоднее, а когда идет снег, то погода кажется теплее.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, на которого ссылается aif.ru, объяснил, что дело не в субъективных ощущениях человека, а в законах физики и даже химии.

Летом солнце прогревает землю, и за счет турбулентности тепло передается в приземный слой воздуха. Зимой, наоборот, тепло земли передается в более высокие слои атмосферы, а нижние слои, наоборот, охлаждаются.

Вообще погода - это постоянное движение воздуха. Там, где его много, образуется область повышенного давления, там, где мало, - пониженного. Воздушные массы перемещаются из области повышенного давления в область пониженного, и тогда возникает циклон. Место с пониженным давлением словно засасывает в себя воздух, порождая ветры, а иногда ураганы, а вместе с ним облака с сопутствующими осадками.
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С начала циклона впереди идет теплый фронт - он несет с собой повышение температуры. Следующие с ним облака накрывают местность, укутывая ее словно шубой. И тогда теплое излучение от поверхности земли не уходит в высокие слои атмосферы, а остается между землей и облаками, сохраняя это тепло. Облака, по сути, это водяной пар. Из него образуются льдинки, а при этом процессе так называемой сублимации по законам химии выделяется опять же тепло. И мы видим падающие снежинки, которые, оказывается, при своем появлении дарят тепло.

Все эти три фактора - теплый фронт циклона, облака-одеяла и "теплые" снежинки - приводят к повышению температуры воздуха.

Имеют значение также физиологические особенности самого человека, физические особенности одежды и метеорологические факторы окружающей среды - влажность и ветер. "Поэтому иногда при температуре, например, 0 или минус 1 градус при повышенной влажности и сильном ветре возникает ощущение, будто на улице минус 13 градусов", - говорит эксперт.

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