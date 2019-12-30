Названа дата следующего боя Александра Емельяненко

Боец ММА Александр Емельяненко следующий поединок проведет 3 апреля против Магомеда Исмаилова. Матч пройдет в Москве, а его организатором выступит Absolute Championship Akhmat.

Сначала была словесная перепалка с соцсетях. В итоге Магомедов бросил вызов Емельяненко, а тот его принял. В итоге о поединке удалось договориться, а точную дату встречи сообщила пресс-служба АСА в соцсетях.

Напомним, 38-летний Емельяненко имеет в своем активе 28 побед при семи поражениях. Послужной список Исмаилова насчитывает 15 побед и 2 поражения.

Исмаилов уже прокомментировал предстоящий поединок, признав, что в настоящее время Александр Емельяненко превосходит своего старшего брата Федора.

"Александр - сильный мужик. Он всю свою жизнь является бойцом смешанных единоборств. Сказать сейчас, что он не может бороться или не может боксировать, было бы глупо. Он может все. Кто будет делать это лучше, кто будет умнее в бою, кто кому залезет в голову, тот и победит", - приводит слова Исмаилова Fighttime.