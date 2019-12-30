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30.12.2019 07:10
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Не спорт и не диета: врач рассказал о главном условии для похудения

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диетологи из Великобритании составили перечень правил, которые способствуют ускорению метаболизма и более эффективному похудению. Специалисты порекомендовали есть больше продуктов с высоким содержанием жидкостей. Например, цитрусовых и арбузов. Так как важно соблюдать водный баланс.

Врач-диетолог Мария Ваулина подтвердила, что для разгона метаболизма действительно важно пить больше воды и при этом максимально сократить количество алкоголя, жирных и соленых продуктов.

Фото: iStock
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По словам эксперта, перед приемом пищи надо выпивать воду с лимоном. Также следует каждое утро делать зарядку (например, попрыгать в течение пяти минут) и есть больше белка (он способствует уменьшению жировых тканей).

Диетолог посоветовала ежедневно съедать по два вареных яйца. Незадолго до сна можно съесть омлет из одного яичного белка или около 200 граммов творога. Альтернатива - стакан молока, передает "Вечерняя Москва".

Однако стоит помнить, что на обменные процессы сильно влияет режим сна. Если не обеспечивать организму нормальный отдых, то занятия спортом и диета могут оказаться малоэффективными.

- Для сжигания жира нормальный сон без хронического недосыпа намного важнее, чем даже усиленная тренировка или идеальный, сбалансированный рацион, - предупредила врач.

Общество Здоровье

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