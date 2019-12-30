Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина. Об этом говорится на странице столичной полиции в социальной сети Twitter.
По данным правоохранителей, выстрелы прозвучали во время попытки ограбления кафе неподалеку от знаменитого КПП Чарли.
В настоящее время стражи порядка окружили здание. По их словам, "ситуация под контролем".
#BREAKING: Shooting incident near Berlin‘s Checkpoint Charlie was an attempted robbery: Berlin police via Twitter pic.twitter.com/06KjYk0GDT— I.E.N. (@BreakingIEN) 30 декабря 2019 г.