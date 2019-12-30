Некоторым водителям в Польше разрешат ездить по выделенной полосе

В Польше водителям с большими семьями хотят разрешить передвигаться по полосе общественного транспорта. С такой инициативой выступил премьер-министр Матеуш Моравецки. Дорожная полиция не в восторге от этой идеи, ведь она открывает обширное поле для злоупотреблений.

"Нужно упростить передвижение водителей с семьями по городским магистралям. Мы предусмотрим возможность использования выделенной полосы автомобилями, в которых находятся более четырех человек. Полоса общественного транспорта служит для того, чтобы разгружать дорожное движение, а не оставаться пустой", - объявил премьер во время своего программного выступления в парламенте. Он также упомянул о приоритете для пешеходов еще до того, как они ступили на пешеходный переход. И это - первый раз в современной истории Польши, когда председатель правительства говорит в своем обращении к народным избранникам о ПДД.

Председатель варшавского Управления городских дорог Лукаш Пухальский в комментарии для местного телеканала TVN24 выразил свою радость по поводу того, что Моравецкого заботят проблемы безопасности дорожного движения, но сразу предостерег: "Это невыполнимо. Сложно поверить, что полицейские будут останавливать машины и считать пассажиров. В наших условиях это нереально. В столичной полиции и так нехватка кадров. И честно говоря, у нее есть более важные для безопасности на дорогах задачи: останавливать водителей, которые превышают установленную скорость или едут на красный сигнал светофора". Кроме того, Пухальский не верит в добросовестность некоторых польских водителей: "У них действует принцип домино, за одним легальным автомобилем поедет пять нелегальных".

На сегодняшний день по выделенной полосе на польских трассах, кроме общественного транспорта, могут передвигаться такси, экстренные службы. В некоторых районах Варшавы их также открыли для мотоциклистов - пока что в тестовом режиме. Кроме того, до 2025 года по выделенной полосе в Польше могут передвигаться электромобили. Но в некоторых городах страны уже пробовали включить в этот перечень автомобили, в которых едет больше четырех человек, и пожалели об этом. Инженер городского движения в Познани Лукаш Дондаевский рассказал TVN24: "Мы тестировали такое правило на двух магистралях. Оно действовало в течение двух лет, и должно было повысить интерес к групповой езде. Ведь, с точки зрения городских властей, ситуация, при которой люди передвигаются в автомобилях поодиночке, нежелательна. К сожалению, обеспечить соблюдение этого правила оказалось очень проблематично. Мнение дорожной полиции было однозначно негативным, она требовала вернуть все назад". Также в Кракове пытались ввести такое исключение на время ремонта одной из оживленных трасс, однако быстро вернулись к прежним правилам.

Одним из немногих городов, где принцип семейных автомобилей действует, является Жешув. Но там на весь город 5 километров выделенных полос, а в Варшаве - 66. Однако и в Жешуве водители, как признает пресс-секретарь мэра, злоупотребляют этим исключением из правил. "Да, оно неидеально, так как часть автомобилистов нарушает правила, особенно, в часы пик, и, что самое интересное, в основном, это водители авто с иногородними номерами", - уверяет он.