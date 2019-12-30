Обзор INOI 2 Lite 2019 - российского смартфона за 3000 рублей

В России есть компания, которая довольно успешно производит смартфоны в бюджетном сегменте и активно развивается. Смотрим на INOI 2 Lite 2019 и разбираемся, стоит ли уделить внимание этому устройству стоимостью 3000 рублей.

Что внутри?

Крышка смартфона съёмная, а под ней скрывается такая же съёмная батарея объёмом 2250 мАч, эдакий привет из далёкого прошлого. Не совсем понятен смысл этого решения, но, видимо, остались люди, которым такое подходит.

Сердцем смартфона стал четырёхъядерный процессор Mediatek MT6580 c 1.2 ГГц, работающий с 1 Гб оперативной памяти и 4 или 8 постоянной на выбор. Есть Bluetooth 4.0, слот для двух SIM-карт, разъем 3,5 мм, тыловая камера на 5 Мп, фронтальная на 2 Мп. Вишенка на торте - TFT-экран диагональю 5 дюймов с разрешением 854x480 пикселей и соотношением сторон 16:9. Разумеется, никакого NFC, LTE и Type-C здесь ждать не стоит - это было бы слишком хорошо для такой цены. Но почему надо было поставить настолько плохой экран - вопрос открытый.

Разумеется, никто не говорит, что нужно ставить матрицу FullHD в ультрабюджетный смартфон, но это не означает, что в 2019 году можно использовать экран с разрешением 480p. Будь здесь HD-экран, никто и слова бы не сказал, но 480p - стыдная история. Понятное дело, что на таком экране нельзя нормально посмотреть фотографии, насладиться каким-либо контентом или комфортно поработать с изображениями. Про углы обзора тут и говорить не приходится, любое отклонение вызывает сильное искажение цветов, так что для просмотра видео в компании этот смартфон точно не подойдёт.

Внешний вид и повседневное использование

Но не всё в смартфоне так уж и плохо. Его можно похвалить за действительно стильный внешний вид. Корпус может быть одного из четырех цветов: градиентно-синего, градиентно-зелёного, золотого и чёрного. Все они, за исключением золотого, имеют чёрную переднюю панель. INOI 2 Lite выглядит ярко и не стыдно, корпус сделан из очень качественного пластика, сам телефон нигде не скрипит и не люфтит. Единственное, к чему пожалуй можно придраться, так это к толщине. Она здесь составляет аж целый сантиметр, так что это действительно небольшой кирпичик. Но и это не станет особой проблемой, ведь вес смартфона составляет всего лишь 167 граммов.

Смартфон работает очень неплохо и шустро - за это отвечает облегчённая версия Android 8 Go, которая специально была создана для маломощных устройств. Именно поэтому система умудряется не тормозить даже при наличии всего 1 Гб оперативной памяти. Этого объёма хватает и для работы в мессенджерах и социальных сетях. Но рассчитывать на большое количество одновременно открытых приложений не стоит.

Фото: Федор Казаков/РГ

Ну и, конечно же, смартфон совершенно не предназначен для игр. Да, очень простую "казуалку" он, может, и потянет, но не более того. Не стоит рассчитывать и на камеру. Из плюсов камеры - в ней есть автофокус. Хотя, поверьте, он вам не понадобится. Да, на камеру можно сделать фотографию какого-нибудь документа - и его даже можно будет прочитать, но она совершенно не подойдёт ни для съёмки города, ни для помещений ни для большинства других сценариев. При естественном свете или просто достаточном освещении из камеры можно что-то вытянуть, но как только наступает ночь или резко меняется освещение - кадр не спасёт уже ничто.

Фото: Федор Казаков/РГ

Фронтальная камер тоже установлена для галочки - для экстренного звонка по Skype при хорошем свете её хватит. Любителям селфи лучше поискать смартфон подороже. А вот что приятно удивило, так это качество разговорного динамика. Голос практически не искажается, собеседника при разговоре слышно громко и чётко. Радует и звук в наушниках. Помимо того, что здесь остался разъём 3,5 мм, так ещё и громкость на высоте. Даже беспроводные наушники здесь не гаснут и звучат вполне достойно.

Фото: Федор Казаков/РГ

Как было сказано выше, в смартфон установлен аккумулятор объёмом 2250 мАч. Можно предположить, что телефон будет держать заряд очень плохо, но на самом деле ситуация совершенно противоположная. Из-за низкого разрешения экрана, довольно энергоэффективного Android 8 Go и не самого мощного процессора смартфон спокойно живёт два дня в умеренном режиме и целый световой день при активном использовании (хотя активно его загрузить будет проблематично).

Нужен ли такой смартфон - и кому?

Кому может пригодиться такой смартфон? Самый логичный ответ на этот вопрос - школьникам. Это красивый смартфон за копейки, с которым не стыдно будет появиться в классе и который не жалко будет потерять, разбить или просто вывести из строя. Телефон хорошо справляется со своей базовой функциональностью, да и простенькие приложения потянет на ура. Музыка, социальные сети и мессенджеры - что ещё нужно для счастья ребёнку?

Смартфон может быть полезен и как обычная вторая звонилка - на тот случай, если основной смартфон вдруг разрядится. Сценариев использования не так уж и мало, а конкурентов в своем ценовом сегменте у INOI 2 Lite 2019 просто нет. Это либо совсем дремучий и китайский ужас, либо смартфоны дороже примерно в 2 раза. За 3 тысячи рублей найти что-то приличнее невозможно. И пожалуй именно на этом играет бренд INOI.

Самой большой претензией к смартфону является разрешение экрана. Бог с ней, с камерой, но будь в устройстве HD-матрица - ему бы не было цены. А пока, пожалуй, лучше переплатить и взять какой-нибудь Xiaomi. Экран 480p в 2019 году - это слишком большой компромисс.