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30.12.2019 10:44
Рубрика: Общество

Осужден ученый, создавший трансгенных близнецов, устойчивых к ВИЧ

Текст: Лариса Ионова

В Китае Народный суд Наньшаня огласил приговор ученому из Южного университета науки и технологий Китая (Шэньчжень), занимавшемуся генным модицифированием детей, сообщило Центральное телевидение Китая.

Хэ Цзянькую назначено три года тюрьмы и штраф размером три миллиона юаней, что составляет примерно около полумиллиона долларов. Двое его соратников, - Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу - получили два и полтора года и штрафы в один миллион и 500 тысяч юаней соответственно.

Фото: GettyImages
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Год назад на втором Международном саммите по редактированию генома человека в Гонконге генетик Цзянькуй заявил о рождении первых в истории трансгенных близнецов. Ученый с помощью системы CRISPR/Cas9 отредактировал геномы эмбрионов семи пар по их согласию во время репродуктивного лечения, а именно удалил у зародышей ген CCR5. В результате у одной из этих пар от здоровой матери и ВИЧ-инфицированного отца родились две девочки-двойняшки с измененной ДНК, благодаря чему они получили пожизненный иммунитет к ВИЧ.

Редактирование генов эмбрионов признано незаконным, хотя ученые преследовали вроде бы благую цель - внесли изменения в цепочку ДНК, чтобы организм младенцев мог противостоять заражению ВИЧ-инфекцией. Однако методы генетиков вызвали бурю негодования в обществе, их критиковали как власти, так и собратья-ученые. Было проведено расследование их деятельности, в результате которого выяснилось, что эксперименты проводились без разрешения соответствующих органов.

Фото: Виталий Пивоварчик
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Тогда же на сайте Южного университета науки и технологий Китая появилось официальное заявление о том, что в университете не знали о его экспериментах и считают их грубым нарушением этических принципов. Не нашли "нечеловеческие" опыты поддержки и у коллег китайского генетика. Так, ученый из Университетского колледжа Лондона Марьям Хосрави написала в твиттере: "Если мы можем что-то сделать, это не значит, что мы должны. Технология CRISPR имеет огромный потенциал, но CRISPR-дети из Китая подрывают доверие к науке и человеческую жизнь". А австралийский биофизик Антуан ван Ойен отметил, что эксперимент Хэ Цзянькуя нарушает международный мораторий на проведение подобных опытов.

По единодушному мнению ученых, использование методики CRISPR на человеческом организме представляет огромные риски, и никто не брался за такие эксперименты из-за непредсказуемых последствий.

Общество Наука

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