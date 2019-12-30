"Почта России" продолжает доставлять письма Деду Морозу

"Почта России" в этом году доставила в резиденцию Деда Мороза уже более 250 тысяч писем и открыток. Отправить послание можно вплоть до 31 декабря. Для этого в крупных почтовых отделениях размещены специальные почтовые ящики.

Традиционно перед новогодними праздниками в рамках акции "Почта Деда Мороза" по всей стране установили более 300 таких ящиков. Граждане активно ими пользуются.

В этом году при написании писем с новогодними поздравлениями и пожеланиями жители Санкт-Петербурга и Челябинска проявили творческий подход и креатив: они отправили Деду Морозу самую большую и самую длинную открытки.

25 декабря из Санкт-Петербурга была отправлена новогодняя открытка от юных художников размером 3Х2 квадратных метра и весом около 30 кг. Создать столь грандиозное поздравление для зимнего волшебника предложила известная петербургская художница и рекордсмен Книги Гиннесса Валерия Лошак.

Челябинцы, в свою очередь, отправили самое длинное письмо, адресованное Деду Морозу. Размер послания - 112 метров 66 сантиметров. Авторами новогоднего рекорда стали более 300 жителей одного из микрорайонов города.

Для доставки этих уникальных экземпляров в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг в качестве логистического оператора была выбрана "Почта России".