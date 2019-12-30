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30.12.2019 17:31
Рубрика: Власть

Путин рассказал Ниинисте о ходе урегулирования внутриукраинского конфликта

Текст: Кира Латухина

Президенты России и Финляндии провели телефонный разговор - по инициативе Саули Ниинисте.

Фото: EPA-EFE/JULIEN WARNAND
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Лидеры тепло поздравили друг друга с новогодними праздниками и выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений. В частности, регулярным политическим диалогом, взаимовыгодной кооперацией в торгово-экономической, природоохранной и культурно-гуманитарной сферах, активными межведомственными и межрегиональными связями.

Главы государств подтвердили готовность к продолжению сотрудничества на международной арене.

Путин проинформировал Ниинисте о ситуации по урегулированию внутриукраинского кризиса, в частности об итогах прошедшего в начале декабря в Париже саммита в "нормандском формате", сообщили в пресс-службе Кремля. "Дана позитивная оценка состоявшемуся вчера в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных"", - говорится в сообщении.

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