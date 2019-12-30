В воскресенье на линии соприкосновения в Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Обмен проводился по формуле "всех установленных на всех установленных", хотя представители Киева в контактной группе уже по привычке пытались хитрить даже в этом, исключительно гуманитарном вопросе.

Нездоровый фон для обмена создавали и националистические группировки в Киеве, которые попытались помешать освобождению пяти бойцов "Беркута", на которых новое украинское правосудие в течение пяти лет пыталось возложить вину за гибель так называемой "небесной сотни" во время госпереворота 2014 года. Помимо них из украинских тюрем вышли политзаключенные. В их числе 85-летний ученый из Харькова Мехти Логунов, арестованный во времена президентства Порошенко по голословному подозрению в "государственной измене" (он открыто выступал против строительства американского хранилища ядерных отходов. - Прим. "РГ") и продолжавший сидеть в тюрьме после прихода к власти Зеленского. В этом году обмен состоялся на контрольно-пропускном пункте "Майорск" под Горловкой.

Как и в ходе предыдущих обменов, стороны освобождали и принимали граждан Украины, что лишний раз подчеркивало внутренний характер этого конфликта. Вероятно, учитывая этот факт, от участия в подготовке обмена был устранен украинский МИД, генеральный прокурор, другие чиновники и политики, своими комментариями и заявлениями мешавшие хрупкому процессу переговоров. В конце концов, новогодний обмен удерживаемыми лицами был политическим обязательством президента Украины, и он, по-видимому, сделал все от него зависящее, чтобы его исполнить.

Единственной явной попыткой сорвать обмен можно считать исходившее со стороны экс-президента Леонида Кучмы, представляющего официальный Киев в Минске, предложение об изменении формулы обмена - не "всех установленных на всех установленных" - договоренность, которая была достигнута на встрече в Париже, а "всех осужденных на всех осужденных". Украинская хитрость состояла в том, что далеко не все "сепаратисты" - максимум треть от приблизительного списка - уже отбывали приговор, а большинство же, как бойцы "Беркута" или арестованные одесситы, до сих пор находились под следствием в ожидании суда. Впрочем, давно замечено, что Кучма проводит на переговорах в Минске собственную линию, не всегда совпадающую с позицией президента Зеленского. Да и жесткая позиция, занятая представителями республик, заставила официальный Киев отказаться от постыдного торга на глазах у посредников из России и ОБСЕ.

После этого украинской стороне пришлось ускорить так называемую юридическую очистку: изменялась мера пресечения без отмены приговора, кому-то отбытый в изоляторе срок засчитывался в срок приговора, или попросту прекращалось уголовное расследование. Поэтому некоторые из освобожденных в зале суда позже отказались от переезда на территорию республик.

Украина согласилась передать республикам Донбасса 87 пленных. Но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена

"Украина готова нам передать 87 пленных. Но в этот список не входят люди, которые якобы отказались от обмена. По словам украинских представителей, в донецком списке таковых 22 человека. Вчера была проведена верификация, и два человека согласились на перемещение в ДНР, еще трое согласились на обмен, но изъявили желание остаться в Украине", - пояснила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Еще два человека из украинского списка на обмен отказались возвращаться домой и предпочли остаться в Донецке. Морозова также обратила внимание на то, что только каждый пятый из удерживаемых Украиной лиц является жителем республик: "Восемьдесят процентов пленных, которых Украина должна передать, это люди, которые живут за линией разграничения. Это украинцы из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова, Одессы". И, к сожалению, это далеко не все, кто был похищен с территории республик, арестован по ложным обвинениям или пропал без вести за линией разграничения - на сегодняшний день ДНР разыскивает на территории Украины еще по меньшей мере 160 человек. После обмена эта работа будет продолжена. Также остаются сомнения в том, что киевские спецслужбы прекратят практику "пополнения обменного фонда" путем арестов граждан России и Украины по обвинению в "сепаратизме" и прочих грехах перед националистическим государством, продолжающим заложенные при Порошенко человеконенавистнические традиции.

Первой обмен закончила сторона ЛНР. По словам омбудсмена республики Ольги Кобцевой, республика передала украинской стороне 25 человек - преимущественно украинских силовиков, и выявленных диверсантов, и приняла 63 незаконно удерживавшихся лица. На момент подписания номера продолжался процесс обмена между Киевом и ДНР. Напомним, что в последний раз подобное событие случилось два года назад, 27 декабря 2017 года. Тогда украинская сторона передала Донецку и Луганску 160 человек. Республики, в свою очередь, вернули на Украину 57 человек. После этого процесс переговоров о дальнейшем обмене был надолго заморожен.

Между тем

Большинство немцев (55 процентов) надеется, что в новом году Германия будет играть активную роль в решении острых мировых проблем. Причем главные надежды граждане ФРГ связывают не только с канцлером Ангелой Меркель, но и с президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел институт изучения общественного мнения YouGov специально для Welt am Sonntag.

Выяснилось, что 22 процента жителей Германии видят в Ангеле Меркель политика, "лучше всего способного противостоять глобальным внешнеполитическим вызовам". И это несмотря на то, что конец политической карьеры госпожи Меркель не за горами - она уже объявила, что не будет избираться на пост канцлера после парламентских выборов 2021 года. Однако многие эксперты предрекают коалиции распад гораздо раньше. Как бы то ни было, 65-летняя глава правительства, оставившая при этом председательство в Христианско-демократическом союзе, по-прежнему ассоциируется у соотечественников с "сильной рукой". Ее преемница во главе ХДС, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр получила в этом рейтинге всего три процента. При этом 20 процентов немцев надеются в разрешении мировых проблем на российского президента Владимира Путина. На третьем месте - его французский коллега Эмманюэль Макрон (19 процентов). От них отстает американский лидер Дональд Трамп - в его эффективность верят 16 процентов граждан ФРГ. Добавлю, что Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин - участники "Нормандской четверки", благодаря которой и состоялся нынешний обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Украиной.