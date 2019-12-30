Власть
30.12.2019 13:13
Текст: Кира Латухина

Путин выразил надежду на продолжение интеграции с Беларусью

Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Константин Завражин/РГ

Президент России Владимир ПУтин поздравил с Рождеством и Новым годом главу Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Роман Щербенков
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В поздравлении говорится о двусторонних отношениях и интеграции. Год был отмечен знаменательным юбилеем - двадцатилетием подписания Договора о создании Союзного государства. Россия и Белоруссия смогли многое сделать для наращивания всего комплекса двусторонних связей, реализации совместных проектов на самых различных направлениях, констатировал Путин.

Президент России надеется на продолжение содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов.

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