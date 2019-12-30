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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бой титров в долине

Для химиков создадут научный центр
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8053)
Правительство приняло решение о создании Инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева". Он появится на территории Тушинского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева. Об этом сообщили "РГ" в минпромторге.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Центр сосредоточится на разработке отечественных технологий и новых продуктов в области малотоннажной химии, агрохимии, тонком органическом синтезе, фармацевтике, радиохимии, нефтехимии, а также на подготовке специалистов по этим направлениям. "Долина Менделеева" планирует следовать принципам зеленой химии при производстве, что подразумевает исключение материалов, веществ, побочных продуктов и отходов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Фото: Сергей Куксин
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"Создание конкурентоспособных российских технологий и опережающая подготовка кадров для промышленности - приоритетная задача, поставленная перед нами президентом. По ряду позиций современная химическая отрасль России зависит от импортных поставок продукции малотоннажной химии и особо чистых веществ. Справиться с данным вызовом должен центр "Долина Менделеева", ориентированный на решение задач импортозамещения и "импортоопережения" в области химических технологий", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, центр поможет стране занять прочное положение на мировом рынке высокотехнологичной химии, который, по прогнозам экспертов, к 2027 году достигнет объема в 2 трлн долларов.

"В 2021 году планируется запустить объекты первого этапа. Структурно "Долина" будет разделена на три кластера: научно-технологический, занимающийся исследованиями и подготовкой специалистов, производственный - имеющий совокупный объем выработки до 1000 тонн в год, и кластер, поддерживающий инфраструктуру, отвечающий за проектирование, сертифицирование и финансирование стартапов. Ожидается, что на первом этапе в проект будет вложено около 5 млрд частных инвестиций, что позволит уже в ближайшие два года начать работу новым 25 малым и средним компаниям", - рассказал глава минпромторга.

"Сегодня химическая индустрия в мире переживает крупнейшую трансформацию, высокотехнологичная малотоннажная продукция вытесняет традиционную практически во всех отраслях. За ближайшие 5-7 лет объем мирового рынка "умной" химии удвоится. Наша цель - помочь российским компаниям решить задачу по развитию внутреннего производства, способствовать увеличению несырьевого экспорта и, как результат, обеспечить нашим резидентам достойное место в зарождающихся глобальных производственных цепочках", - отметил генеральный директор фонда "Долина Менделеева" Евгений Тоневицкий.

Сегодня высокотехнологичная малотоннажная продукция вытесняет традиционную практически во всех отраслях. За ближайшие 5-7 лет объем мирового рынка "умной" химии удвоится

Идея создания центра возникла еще в 2018 году в результате совместной работы университета и минпромторга, рассказал ректор Российского химико-технологического университета Александр Мажуга. Дорожная карта по развитию "Малотоннажной химии" предусматривает увеличение доли высокотехнологичной химической продукции, центр станет площадкой для ускоренного внедрения таких разработок.

"Долина - ответственный проект, в котором особое внимание будет уделено подготовке высоко-квалифицированных специалистов, чьи опыт и знания помогут отечественной науке и промышленности достичь новых успехов", - сказал ректор.

Фото: iStock
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По словам президента Российского союза химиков, председателя Комиссии по химии и нефтехимии Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Иванов, создание "Долины Менделеева" станет отправной точкой в развитии малотоннажной химии в России, за которой следует научно-техническое развитие не только химической отрасли, но и всей экономики.

"Научно-технические возможности инновационного центра "Долина Менделеева" будут востребованы российской химической промышленностью. Передовые предприятия отрасли сегодня активно начинают внедрять инновации, поэтому решение Правительства о создании "Долины" действительно актуально и своевременно. Значительная и вместе с тем оперативная работа по созданию "Долины", проделанная и РХТУ им. Менделеева, минпромторгом, минобрнауки и минэкономразвития полностью отвечает интересам развития химической промышленности России и позволит решать конкретные задачи по внедрению перспективных видов химической продукции", - рассказал владелец "ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин.

"Сибур" активно взаимодействует с Минпромторгом в работе по созданию технологических цепочек - от сырья до готовой химической продукции. "Мы ведем обсуждение с ИНТЦ "Долина Менделеева" механизма возможного сотрудничества с учетом потребности отрасли и компании в научно-технических разработках. Реализация этого проекта позволит российской химической отрасли нарастить необходимые компетенции, коммерциализировать многие перспективные разработки, а значит, расширить присутствие на внутреннем и мировом рынках", -сказал председатель правления "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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