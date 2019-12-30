Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

В связи с ухудшением погодных условий, городские службы столицы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Сегодня в столице ожидается усиление ветра в порывах до 18 м/с, а также снег, метель и гололедица. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов, - сказал Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Напомним, что для расчистки городских дорог от снега власти могут быть направить до 17 тысяч единиц техники.