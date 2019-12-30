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30.12.2019 17:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Текст: Иван Пышечкин

В подмосковных Люберцах под КамАЗ попали двое детей на пешеходном переходе. Один ребенок погиб под колесами большегруза, сообщает ТАСС.

В Подмосковье на улице найден раздетый ребенок

Драма развернулась в микрорайоне Белая Дача. Наезд произошел прямо на пешеходном переходе. Пятилетняя девочка погибла на месте, полуторагодовалый ребенок получил травмы. Сообщается, что сам водитель место аварии не покинул.

Момент наезда зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на одном из рядом стоящих зданий. Грузовик медленно двигался по проезжей части, когда на пешеходный переход в последний момент вышла женщина с двумя детьми. Скорее всего, они оказались у водителя в мертвой зоне, и поэтому он не затормозил.

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