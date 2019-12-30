Коммунальные службы Москвы в новогодние праздники будут работать круглосуточно

Для обеспечения бесперебойной работы систем городского хозяйства коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Об этом сообщили журналистам в комплексе городского хозяйства.

Координировать работу коммунальных служб будет штаб комплекса городского хозяйства Москвы. "Приняты необходимые меры по организации бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения москвичей и объектов городского хозяйства, противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий", - рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

Так, в праздники будет усилен контроль за содержанием и уборкой мест массового пребывания населения, в первую очередь - мест праздничных гуляний: пешеходных зон и объектов зимнего отдыха. В случае внештатных ситуаций будут немедленно реагировать почти 1,5 тысячи аварийных бригад, оснащенных специализированной техникой. "В настоящее время все городские инженерные системы функционируют в штатном режиме", - сказал Петр Бирюков.

При необходимости дорожно-уборочная и автотранспортная техника обеспечит приведение в порядок дорожной сети и дворовых территорий.