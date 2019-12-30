Мошенники получали за ложную сдачу жилья в аренду 200 тысяч рублей в день

Полтора десятка предприимчивых людей создали в Москве агентство по сдаче в аренду жилых помещений, причем по очень привлекательным ценам. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что они размещали на различных интернет-ресурсах соответствующие объявления.

Заинтересовавшиеся рекламой люди звонили, их приглашали прийти в офис для выбора подходящей квартиры. Подписывался договор, передавались деньги и гражданам сообщали о времени встречи с собственником жилья. Но в указанное место фальшивые арендодатели не являлись. Известно, что таким образом аферисты "зарабатывали" ежедневно около 200 тысяч рублей.

Мошенников задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве.

Люди совершали одни и те же ошибки - не проверяли фирму и сразу отдавали деньги, не видя квартиры

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Трое обвиняемых заключены под стражу, остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что жертвы мошенничества совершали всегда одни и те же ошибки. Во-первых, они не проверяли подлинность фирмы - верили в ее серьезность на слово. А ведь такая возможность имеется - заглянуть в интернет-списки риелторских компаний в Москве. Допустим, подделать устанавливающие документы, сертификаты, даже грамоты с благодарностями и всяческими наградами, не говоря уже о визитках, можно. Причем с высокой степенью схожести с настоящими. И развесить все это в снятом на неделю кабинете. Да, на одну такую операцию с рекламной акцией и встречей с клиентами уходит в среднем неделя. За более долгий срок возрастает риск разоблачения. А вот самовольно вписаться в реестр фирм маловероятно.

И, во-вторых, люди зачем-то сразу отдавали якобы причитающиеся риелторам деньги, не видя квартиры.