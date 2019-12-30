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Текст:   Иван Пышечкин 
18:30 30.12.2019

С новым домом

Переезд отметили почти 20 тысяч москвичей

Мэр Сергей Собянин поздравил с наступающим Новым годом жителей, получивших квартиры по реновации. В понедельник он встретился с жителями Бабушкинского района, которые переезжают в один из домов на улице Коминтерна.
Семья Лукьяновых встретит день рождения мамы и Новый год в реновационной квартире. Фото: Сергей Михеев/ РГ Семья Лукьяновых встретит день рождения мамы и Новый год в реновационной квартире. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Семья Лукьяновых встретит день рождения мамы и Новый год в реновационной квартире. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Праздник получился двойной - сразу и новоселье, и Новый год", - обратился к ним мэр. У семьи Лукьяновых праздник тройной - у Ирины, хозяйки нового дома, еще и день рождения. С мужем Павлом и дочкой Катей Ирина раньше жила в пятиэтажке, в "двушке" площадью 43,8 кв. м. со смежными комнатами, совмещенным санузлом и пятиметровой кухней. Новая квартира площадью 61,1 квадрата. "Жили мы не только тесно, но и с прогнившими трубами, старой электрикой, стенами, которые буквально сыпались. А здесь просторный коридор, большая кухня, изолированные комнаты. И все коммуникации новые", - радуется женщина.

Фото: Михаил Синицын.
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Новый дом по улице Коминтерна, 12 находится в 200 метрах от сносимых хрущевок. Всего в 18-этажной новостройке 128 квартир - 32 однокомнатных, 65 двухкомнатных и 31 "трешка". Большинство еще пустуют. Лукьяновы с переездом решили не тянуть. "Мы уже елку наряжаем. Привыкаем к новому месту. А Маруся, наша собака, освоилась быстрее всех, будто всю жизнь тут жила", - говорит студентка Катя Лукьянова. У нее теперь появилась собственная комната, в прежней "двушке" была совмещена с родительской.

Новый дом - один из первых построенных с нуля специально под реновацию. Прежние дома возведены по другим программам, а потом их отделку доводили до стандарта комфорт-плюс, гарантированного переселенцам законом. "Спроектировали и возвели дом буквально за 14 месяцев", - рассказал мэр. И продолжил: "Это был важный год для программы. В большинстве районов прошли слушания по проектам планировок и в подавляющем большинстве районов нашли стартовые площадки уже для трети всей программы".

Напомню, программу реновации в Москве запустили 1 августа 2017 года. В нее вошли 5173 дома. Это около 350 тысяч квартир площадью 16,4 миллиона кв. м. Переехать в новое современное жилье в общей сложности должны порядка миллиона жителей столицы. Первые новоселы въехали в новые дома в начале прошлого года. В настоящий момент уже закончено переселение 124 домов в 49 новостроек.

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