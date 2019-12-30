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30.12.2019 19:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Под Липецком прокомментировали "уложенный в лужу асфальт"

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

Чиновники прокомментировали видео жительницы города Лебедянь Липецкой области, на котором показан ямочный ремонт дороги: выбоина засыпается в дождливую погоду, потом по этому месту проезжает легковое авто.

"Летом была яма, а зимой стали асфальт закладывать, автомобиль укатывает как каток", - сказано в комментариях. В Государственной жилищной инспекции по Липецкой области, региональном управлении дороги транспорта и в мэрии города Лебедянь назвали описание работ "недостоверным".

Глава города Алексей Хрипченко пояснил, что на видео показаны "работы по ремонту дворового подъезда".

- Управляющая компания приняла решение провести отсыпку ямы после коллективного обращения жителей близлежащего многоквартирного дома, - отмечает он. - 13 декабря завезли асфальтобетонную крошку, а 16 декабря ее уплотнили виброплитой. Автомобиль, указанный в видеоролике, участие в работе по заделке ям не принимал.

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Заместитель начальника Управления дорог и транспорта Липецкой области Александр Лыткин добавил, что, если бы укладывали горячую асфальтобетонную смесь, как пишет пользователь соцсети, были бы видны клубы пара. Однако, по его словам, этого не может быть в принципе.

- Горячая асфальтобетонная смесь в настоящее время уже не выпускается, поскольку заводы законсервированы на зиму, - пояснил чиновник.

Руководитель Госжилинспекции по региону Денис Надеев добавил, что оставить выбоину на дороге такой, какая есть, тоже нельзя.

- Работы по засыпке образовавшихся ям были проведены во избежание негативных последствий для участников дорожного движения, - отметил он.

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