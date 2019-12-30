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30.12.2019 12:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасатели опробуют новую систему оповещения на столичных водоемах

Текст: Ирина Огилько

Колонки инновационной системы "Сирин" начали устанавливать на катерах, моторных лодках, а также вдоль береговой линии в Строгино. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, система поступила в распоряжение Государственной инспекции по маломерным судам, базирующейся на столичной поисково-спасательной станции в Строгино.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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- Новая инновационная система позволяет издали предупреждать рыбаков о том, что лед стал тонкий и находиться на нем опасно, сможет предупреждать граждан об ухудшении погоды, - пояснили в пресс-службе. - Ранее для этих целей использовалась система громкой связи, которая была слышна в радиусе всего 150 метров. К тому же качеству звука мешали посторонние шумы.

Сообщения можно передавать как заранее записанные, так и в режиме реального времени. Как отмечают специалисты, новую систему будут опробовать всю зиму.

К слову, в распоряжении Московской городской поисково-спасательной станции на водных объектах в Строгино есть и квадрокоптеры, которые так же могут с помощью громкоговорителя предупреждать население об опасностях, а также они могут доставить к месту ЧП самонадувающийся спасательный жилет.

Как предупреждают спасатели, на лед водоема можно выходить, если его толщина превышает 12 см, для массового выхода на лед толщина должна быть 25 см.

Во время зимних каникул в круглосуточном режиме дежурить будут 75 спасателей на 24 станциях МГПСС.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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