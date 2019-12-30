В ночь на 31 декабря в Москве пройдет ледяной дождь

В вечерние часы понедельника и в ночь на вторник в столице будет идти снег с дождем. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным метеоролога центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, до середины ночи в регионе будут наблюдаться небольшой снег, местами ледяная крупа и ледяной дождь. Такие осадки смогут покрыть ледяной пленкой дороги, тротуары, припаркованный автотранспорт.

"Улучшение ситуации ждем ближе к 5 утра, осадки стихнут, но ветер останется, его порывы смогут достигать 18 м/с, - поясняет Тишковец.