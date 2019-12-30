Вильфанд предупредил об "анеморомбометрической пиле" в Москве

Резкие колебания температуры практически не влияют на самочувствие людей, считает исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом он сообщил на пресс-конференции в "Российской газете".

По словам синоптика, часто можно слышать, что перепады давления или резкая смена температуры оказывают влияние на метеочувствительных людей, но по этому поводу нет никаких серьезных научных доказательств. Доказан, по его словам, лишь один факт: когда долго идет дождь, холодно и сильный ветер, люди часто заболевают простудой.

Он обратил внимание, что часто в прессе появляются различные новые термины, типа "барической пилы". На самом деле это не что иное, как резкие скачки атмосферного давления. "Можно еще придумать такой термин: "анеморомбометрическая пила". "Анемо" - это ветер, скорость ветра. "Ромбо" - направление. В ближайшие дни в Москве будет резко меняться ветер с юго-западного на северо-западный. И скорость ветра. Представляете, какая "пила" будет! Но это сплошь и рядом встречается. Ничего особенно", - считает синоптик. И добавил, что, когда речь идет об изменении влажности воздуха, можно придумать "психометрическую пилу", потому что влажность измеряется психрометром. "Я категорически против всех этих терминов. Если есть проблемы со здоровьем, нужно обращаться к врачам, а не хвататься за сердце при упоминании очередной "пилы", - добавил Вильфанд.