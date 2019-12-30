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30.12.2019 22:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой

В Тульской области опрокинулся автобус. В результате инцидента, произошедшего вечером 30 декабря, пострадали восемь человек, в том числе один несовершеннолетний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

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По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Новомосковск, из-за неблагоприятных погодных условий не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание. В транспортном средстве находились 45 человек. Восемь человек получили травмы, не угрожающие жизни. Однако часть пострадавших доставлена в медицинские учреждения.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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