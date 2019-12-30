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30.12.2019 10:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Для скандального памятника героям ВОВ в Приамурье выбрали рисунок

Текст: Дина Непомнящая

Утвержден новый эскиз изображения для памятника, посвященного героям Великой Отечественной войны, в селе Дипкун Амурской области, скандально прославившегося изображением с солдатом НАТО.

Фото: Валерий Ветелкин
В Приамурье памятник героям ВОВ после скандала будет без рисунков

Напомним, что рисунок с воином, не имеющим отношения к советским солдатам, появился на мемориале весной после реконструкции.

Обновленный памятник спокойно встретил 9 мая, а ближе к лету местные жители заметили, что с ним что-то не так и начали возмущаться: "Кому мы возлагали цветы? Кому мы дань уважения отдаем?".

Картину с солдатом НАТО убрали, а прокуратура начала проверку ситуации. По ее результатам Тындинский городской прокурор внес представление главе администрации Дипкунского сельсовета.

Выбор нового изображения решили согласовать со специальным советом правительства Амурской области.

"Управление по памятникам эскиз утвердило. Повесим новую накладку, когда будет чуть теплее, в январе-феврале", - сообщила РИА Новости глава района Тамара Лысакова.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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