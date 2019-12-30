"Государи и государыни" встретят новый год во Владивостоке

Выставка "Государи и государыни - венценосные покровители искусств" открылась в преддверии нового года в Приморской государственной картинной галерее. Проект, объединивший шесть столичных и региональных музеев, посвящен 300-летию образования Российской империи и 350-летию со дня рождения Петра I. Около 50 уникальных экспонатов прибыли во Владивосток из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Хабаровска

Подготовка выставки заняла около полутора лет серьезной научной и организационной работы. В основе экспозиции портреты всех правивших русских императоров - от Петра I до Николая II, императриц и членов их семей, когда-то украшавшие интерьеры прославленных петербургских дворцов, а также несколько пейзажных и сюжетных картин, заказанных членами царской семьи знаменитым художникам.

В парадном зале Приморской галереи представлены работы Виллевальде, Доу, Левицкого, Маковского, Корзухина, Шишкина, Иванова, Айвазовского, Брюллова, Репина и многих других. В дополнение к этому представлены архитектурная графика и уникальные проектные макеты Александринского театра, Михайловского замка и других шедевров архитектуры Санкт-Петербурга. Все вместе это необычайно расширило выставочное пространство, воссоздавая великолепный облик императорской столицы и как бы перенося в ту историческую эпоху.

- Мы хотели показать, как российские самодержцы влияли на искусство в те или иные периоды истории. Россия на протяжении семи столетий развивала в основном религиозное искусство, и только с Петром Великим к нам приходит европейское в разных его видах: миниатюра, эмаль, европейский портрет, графика. Это рассказ и о создании Русской академии художеств, которая появилась благодаря Петру I. Он не только привез в Россию западных художников, но и велел им обучать русских мастеров. Именно они впоследствии стали первыми профессорами академии художеств, - отметила директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко.

- Одна из лучших коллекций живописи петровского времени собрана в Русском музее, на выставку во Владивосток отправились работы "первого плана", часть их пришлось забирать из основной экспозиции. Среди них - прижизненный "Портрет Петра I", "Портрет царевен Анны Петровны и Елизаветы Петровны" кисти художника Луи Каравака, который при Анне Иоановне был назначен "придворным первым живописных дел мастером", - отметил заведующий отделом живописи XVIII - первой половины XIX века Государственного Русского музея Григорий Голдовский.

Впервые в Приморской картинной галерее экспонируется "Портрет императора Николая II" известного живописца Генриха Манизера из собрания Государственного исторического музея.

Не менее весомый вклад в выставку внесли региональные музеи. Приморская картинная галерея представила "Портрет императора Александра III" кисти Алексея Корзухина. В прошлом году он экспонировался на выставке "Сокровища музеев России" в Москве и восхитил искусствоведов, знающих художника больше как автора жанровых произведений. Мастер запечатлел императора в егерском костюме для охоты, с пантелером (перевязь для крепления охотничьего рожка), на котором виден вензель его отца Александра II.

Дальневосточный художественный музей из Хабаровска украсил экспозицию картиной "Сосновый лес" Ивана Шишкина. Она висела в бильярдной на личной половине императора Николая II, который высоко ценил творчество художника. После революции она попала в Русский музей, а в 1931 году была передана в Хабаровск для пополнения коллекции Дальневосточного художественного музея.

Предметы гордости Иркутского художественного музея имени Сукачева - "Портрет Екатерины II" кисти Левицкого, "Портрет императрицы Марии Федоровны" Константина Маковского и "Портрет Марии Федоровны в траурном платье" - копия неизвестного художника начала XIX века с портрета работы Герхарда Кюгельгена.

- Мы рады, что Приморье вновь объединило музеи страны под общей красивой идеей, дав возможность своим жителям и гостям региона познакомиться с богатейшими коллекциями российских музеев. Эта выставка - повод говорить не только о портретах венценосных особ, но и о детском портрете, об истории костюма, - отметила директор художественного музея Наталья Сысоева.

На новогодние праздники здесь запланировано множество тематических экскурсий, концертов, квестов и детские рождественские костюмированные балы. Выставка будет работать до конца марта.

Справка "РГ"

Участники проекта - Приморская государственная картинная галерея (Владивосток), Государственный Русский музей и Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств (Санкт-Петербург), Государственный исторический музей (Москва), Дальневосточный художественный музей (Хабаровск) и Иркутский областной художественный музей имени Сукачева.