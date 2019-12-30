Хабаровчанина заподозрили в сотрудничестве с террористами

В Хабаровске задержали 45-летнего мужчину, который предположительно сотрудничал с террористической организацией и занимался пропагандой терроризма. В отношении подозреваемого завели два уголовных дела.

Как сообщили "Интерфаксу" в краевом управлении ФСБ России, гражданин придерживался радикальных религиозных взглядов и в 2019 году связался с представителем международной террористической организации.

Весь год он общался с ним через мессенджер, вступил в ряды террористов и начал пропаганду и вербовку новых членов в интернете. В соцсетях он выкладывал ролики, призывающие людей помочь вооруженным формированиям деньгами и лично принять участие в их деятельности.

Сейчас хабаровчанина задержали и поместили под стражу.