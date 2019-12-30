Камчатский вулкан Ключевской выбросил столб пепла больше своей высоты

Пепловый выброс зафиксировали специалисты Камчатского филиала единой геофизической службы РАН днем 30 декабря на вулкане Ключевском. Высота столба достигла 5,5 километра, превысив высоту самого исполина - 4750 метров.

Согласно информации регионального главка МЧС, пепловый шлейф растянулся в восточном направлении от вулкана. На его пути нет населенных пунктов, поэтому пока выпадения пепла в жилых районах не было.

У Ключевского не отдыхают группы туристов. Рядом с ним не проходят международные трассы движения воздушных судов. При этом вулкану присвоили "оранжевый" код опасности для авиации.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) расположен на востоке Камчатки. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.