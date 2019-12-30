На Дальнем Востоке вновь "заминировали" детские сады

По дальневосточным городам прокатилась волна анонимных сообщений о минированиях детских садов. Информация поступила на электронные адреса дошкольных учреждений. Сейчас проводятся эвакуации детей и сотрудников, а также проверки зданий.

В Благовещенске прервалась работа примерно десятка садиков, сообщает "Интерфакс". Малышей вывели из них в близлежащие помещения и в теплые автобусы, которые были оперативно направлены по поручению мэра города.

Детские сады "заминировали" и в Биробиджане. По информации городской администрации проверяются шесть учреждений.

- Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Валерию Жукову взять на личный контроль процесс эвакуации, - сообщил "РГ" специалист по взаимодействию со СМИ управления по внутренней политике области Роман Миронов.

Три сада "заминировали" во Владивостоке. Эвакуации проходят и в садиках Хабаровского края. По последим данным мэрии Комсомольска-на-Амуре, в городе Юности проверяют 15 организаций. В Хабаровске, по сообщению администрации, письма поступили в 26 дошкольных учреждений.

Кроме того, эвакуиции прошли в здании хабаровской мэрии, в почтовых отделениях Комсомольска и в областной больнице Благовещенска.

Информация о количестве детских садов, в которые поступили письма о заложенных взрывных устройствах постоянно меняется. Пока сообщения не подтвердились нигде. В тех садиках, которые уже проверили, воспитанники вернулись к занятиям.

Напомним, 19 декабря по дошкольным учреждениям Дальнего Востока также прокатилась волна ложных сообщений о минировании. "Шутки" обернулись гибелью 73-летней воспитательницы биробиджанского детского сада № 24. Неделей ранее эвакуировались школы и вузы.